Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Шахтер
Черноморец - Шахтер: обзор матча 03 мая 2025
Черноморец
03.05.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
55'
А. Бондаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Шахтер
Замена
D. Yanakov
️️️️
Э. Мустафаев
77'
77'
Замена
Алиссон
️️️️
Педриньо
70'
Замена
Эгиналдо
️️️️
К. Элиас
70'
Замена
П. Энрике
️️️️
И. Азарови
Замена
А. Габелок
️️️️
К. Сигеев
70'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
Я. Ракицкий
70'
Желтая карточка
Б. Белошевский
65'
56'
Желтая карточка
И. Азарови
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Бондаренко
Замена
И. Шевцов
️️️️
Л. Лацабидзе
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
6
Богдан Белошевский
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Шахтер
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
30
Алиссон
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Рудько
44
Ракицкий
3
Ермаков
24
Джарджу
91
Бутко
6
Белошевский
3
Кисиль
66
Сигеев
95
Мустафаев
9
4-3-2-1
23
Фесюн
17
Тобиас
18
Грам
5
Бондарь
16
Азарови
8
Крыськив
6
Гомес
10
Педриньо
19
Бондаренко
11
Невертон
9
Элиас
66
Сигеев
28
Габелок
28
Габелок
66
Сигеев
44
Ракицкий
21
Безбородько
21
Безбородько
44
Ракицкий
15
Лацабидзе
90
Шевцов
90
Шевцов
15
Лацабидзе
95
Мустафаев
77
77
95
Мустафаев
16
Азарови
13
Энрике
13
Энрике
16
Азарови
29
Назарина
29
Назарина
9
Элиас
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
9
Элиас
10
Педриньо
30
Алиссон
30
Алиссон
10
Педриньо
Остались в запасе
Черноморец
Шахтер
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Главный тренер
Александр Кучер
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Черноморец - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Roman Blavatskiy, Ukraine
Стадион:
Черноморец
Новости команд
Все
Черноморец
Шахтер
УПЛ: шансы «Шахтера» и «Буковины» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:02
«Динамо» К – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Динамо» К – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
УПЛ: шансы «Шахтера» и «Буковины» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:02
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+