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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Черноморец
Шахтер - Черноморец: обзор матча 02 ноября 2024
Шахтер
02.11.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
17'
А. Зубков
45+1'
А. Бондаренко
20'
А. Габелок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Черноморец
77'
Замена
А. Васильев
️️️️
J. Šporn
Замена
Педриньо
️️️️
А. Бондаренко
68'
Замена
Эгиналдо
️️️️
Д. Сикан
68'
68'
Замена
К. Попов
️️️️
O. Khoblenko
Замена
Т. Степаненко
️️️️
М. Гомес
56'
ГОЛ! 2:1!
А. Бондаренко
45'
+1
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Габелок
ГОЛ! 1:0!
А. Зубков
Пас отдал
М. Гомес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
8
Jon Šporn
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
18
Грам
22
Матвиенко
22
Конопля
6
Гомес
11
Невертон
10
Судаков
21
Зубков
14
Сикан
19
Бондаренко
3-1-3-2
1
Рудько
3
Кисиль
44
91
Бутко
6
Белошевский
24
Джарджу
8
28
Габелок
9
77
6
Гомес
27
Степаненко
27
Степаненко
6
Гомес
19
Бондаренко
10
Педриньо
10
Педриньо
19
Бондаренко
14
Сикан
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
14
Сикан
8
27
Васильев
27
Васильев
8
33
33
9
11
Попов
11
Попов
9
Остались в запасе
Шахтер
Черноморец
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Кевин
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Кевин
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Шахтер - Черноморец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Панчишин
(Харьков)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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