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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Черноморец
Шахтер - Черноморец: обзор матча 25 апреля 2009
Шахтер
25.04.2009, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 25 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
47'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Черноморец
Замена
️️️️
А. Диденко
Замена
С. Политыло
️️️️
В. Ващук
Замена
М. Левандовски
️️️️
Е. Селезнев
Желтая карточка
Фернандиньо
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
Замена
Виллиан
️️️️
Илсиньо
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
А. Диденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
0
Евгений Ширяев
ВР
13
Максим Белецкий
(К)
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
6
Сергей Нудный
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гришко
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
10
Виллиан
ЛВ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Черноморец
34
Сергей Приходько
ВР
5
Александр Бабич
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
4-2-2-2
30
Пятов
15
Рац
19
Чигринский
50
Кучер
33
Срна
5
Фернандиньо
44
Дуляй
10
Жадсон
77
Илсиньо
11
Селезнев
4
Адриано
3-2-3-1
0
Ширяев
14
Ващук
51
Яценко
15
Шандрук
4
Гришко
13
Белецкий
6
Нудный
0
Левига
80
Мельник
9
Диденко
77
Илсиньо
10
Виллиан
10
Виллиан
77
Илсиньо
11
Селезнев
18
Левандовски
18
Левандовски
11
Селезнев
4
Адриано
20
Гладкий
20
Гладкий
4
Адриано
14
Ващук
89
Политыло
89
Политыло
14
Ващук
Остались в запасе
Шахтер
Черноморец
12
Рустам Худжамов
ВР
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
34
Сергей Приходько
ВР
5
Александр Бабич
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
8
Александр Тришович
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гришко
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Остались в запасе
34
Сергей Приходько
ВР
5
Александр Бабич
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
8
Александр Тришович
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Виктор Гришко
Статистика матча Шахтер - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Помощники судьи:
Бич Геннадий
Соботюк Сергей
Стадион:
Шахтер
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