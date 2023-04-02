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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Шахтер
Черноморец - Шахтер: обзор матча 02 апреля 2023
Черноморец
02.04.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Шахтер
1'
Д. Крыськив
18'
Г. Гочолеишвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Шахтер
Замена
Д. Юсов
️️️️
G. Hadida
84'
Желтая карточка
А. Васильев
73'
72'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
72'
Замена
Д. Топалов
️️️️
Г. Гочолеишвили
Замена
А. Авагимян
️️️️
О. Кузык
70'
55'
Желтая карточка
Е. Назарина
Желтая карточка
G. Hadida
45'
+2
43'
Желтая карточка
В. Бондарь
18'
ГОЛ! 0:2!
Г. Гочолеишвили
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Крыськив
Пас отдал
А. Бондаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
7
Александр Демченко
ОП
17
Орест Кузык
ЦП
23
Guy Hadida
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
25
Максим Войтиховский
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
91
Евгений Задоя
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
77
Андрей Штогрин
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
7
Хусрав Тоиров
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Непогодов
13
Салюк
29
Гучек
22
Путря
27
Васильев
7
Демченко
17
Кузык
23
45
Брагару
39
Бадибанга
7
Алефиренко
3-2-2-2-1
1
Трубин
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
12
Гочолеишвили
15
Михайличенко
29
Назарина
8
Крыськив
19
Бондаренко
10
Судаков
2
Траоре
17
Кузык
10
Авагимян
10
Авагимян
17
Кузык
23
28
Юсов
28
Юсов
23
12
Гочолеишвили
12
Топалов
12
Топалов
12
Гочолеишвили
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
Остались в запасе
Черноморец
Шахтер
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
25
Максим Войтиховский
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
77
Андрей Штогрин
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
7
Хусрав Тоиров
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
25
Максим Войтиховский
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
77
Андрей Штогрин
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
7
Хусрав Тоиров
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Черноморец - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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