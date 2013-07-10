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Расписание матчей
Черноморец - Шахтер
Черноморец - Шахтер: обзор матча 10 июля 2013
Черноморец
10.07.2013, среда, 22:00
Суперкубок Украины
1 : 3
Завершен
Шахтер
45+1'
А. Антонов
16'
Фред
33'
Фред
66'
Тайсон (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Черноморец - Шахтер
Замена
А. Слинкин
️️️️
Ф. Джа Джедже
87'
82'
Замена
Д. Чигринский
️️️️
А. Кучер
80'
Травма
А. Кучер
77'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Хюбшман
72'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
А. Тейшейра
Замена
И. Бобко
️️️️
К. Вангели
67'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Тайсон
Замена
С. Самодин
️️️️
С. Риера
46'
ГОЛ! 1:2!
А. Антонов
Пас отдал
К. Вангели
45'
+1
33'
ГОЛ! 0:2!
Фред
Пас отдал
Я. Ракицкий
16'
ГОЛ! 0:1!
Фред
Пас отдал
Тайсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
(К)
ВР
77
Павел Кутас
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ПЗ
9
Франк Джа Джедже
ЛП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
19
Элис Бакай
АП
99
Сито Риера
ПП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Тайсон
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
7
Фред
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
33
Андрей Слинкин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Майкон
ЦФ
4-4-1-1
22
Безотосный
77
Кутас
14
Фонтанелло
5
Бергер
32
Вангели
9
Джа Джедже
8
Ковальчук
19
Гай
99
Риера
19
Бакай
69
Антонов
4-1-2-2-1
1
Каниболоцкий
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
13
Шевчук
3
Хюбшман
11
Тейшейра
7
Фред
11
Коста
11
Тайсон
4
Адриано
32
Вангели
21
Бобко
21
Бобко
32
Вангели
9
Джа Джедже
33
Слинкин
33
Слинкин
9
Джа Джедже
99
Риера
22
Самодин
22
Самодин
99
Риера
50
Кучер
19
Чигринский
19
Чигринский
50
Кучер
3
Хюбшман
27
Степаненко
27
Степаненко
3
Хюбшман
11
Тейшейра
24
Гречишкин
24
Гречишкин
11
Тейшейра
Остались в запасе
Черноморец
Шахтер
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Черноморец - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Черноморец
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