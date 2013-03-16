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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Черноморец
Шахтер - Черноморец: обзор матча 16 марта 2013
Шахтер
16.03.2013, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Черноморец
38'
Фернандиньо
56'
Г. Мхитарян
70'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Черноморец
80'
Замена
А. Диденко
️️️️
Л. Бурдужан
Замена
Майкон
️️️️
Л. Адриано
72'
ГОЛ! 3:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Фернандиньо
70'
69'
Желтая карточка
Ф. Джа Джедже
Замена
Э. Соболь
️️️️
Р. Рац
67'
62'
Замена
А. Старгородский
️️️️
К. Ковальчук
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Эдуардо
58'
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Д. Срна
56'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
52'
46'
Замена
М. Шацких
️️️️
С. Риера
ГОЛ! 1:0!
Фернандиньо
Пас отдал
Л. Адриано
38'
Желтая карточка
Д. Срна
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
9
Эдуардо
АП
11
Тайсон
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
77
Павел Кутас
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
99
Сито Риера
ЛП
21
Иван Бобко
ЛВ
3
Лео Матос
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Илсиньо
ПВ
5
Майкон
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-4-1-1
30
Пятов
15
Рац
44
Ракицкий
27
Кривцов
33
Срна
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
24
Гречишкин
11
Тайсон
9
Эдуардо
4
Адриано
4-3-2-1
22
Безотосный
22
Зубейко
14
Фонтанелло
5
Бергер
77
Кутас
3
Лео Матос
8
Ковальчук
99
Риера
9
Джа Джедже
21
Бобко
31
Бурдужан
15
Рац
23
Соболь
23
Соболь
15
Рац
9
Эдуардо
11
Тейшейра
11
Тейшейра
9
Эдуардо
4
Адриано
5
Майкон
5
Майкон
4
Адриано
8
Ковальчук
11
Старгородский
11
Старгородский
8
Ковальчук
99
Риера
16
Шацких
16
Шацких
99
Риера
31
Бурдужан
9
Диденко
9
Диденко
31
Бурдужан
Остались в запасе
Шахтер
Черноморец
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
44
Евгений Паст
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Шахтер - Черноморец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Донбасс-Арена
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