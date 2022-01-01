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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Черноморец
Состав
€ 3 млн
Черноморец - состав команды
Одесса
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Черноморец
Сайт:
http://www.chernomorets.odessa.ua
Тренер:
Роман Григорчук
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
35
Коваль Максим
Вра
33
€ 0.35 млн
12
Chijoke Aniagboso
Вра
-
75
Набит Максим
Вра
21
-
5
Курко Василий
Защ
31
€ 0.4 млн
74
Фарина Марьян
Защ
23
€ 0.4 млн
24
Джарджу Мозес
Защ
22
€ 0.3 млн
23
Гусев Алексей
Защ
21
€ 0.25 млн
22
Корнийчук Сергей
Защ
22
€ 0.15 млн
4
Mahomed Kratov
Защ
-
8
Кльоц Дмитрий
Пол
30
€ 0.3 млн
60
Мельниченко Максим
Пол
21
€ 0.3 млн
21
Клименко Владислав
Пол
32
€ 0.2 млн
19
Mykola Kohut
Пол
-
17
Ivan Kogut
Пол
-
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
Пол
-
18
Giorgi Robakidze
Пол
-
13
Vitaliy Faraseyenko
Пол
-
7
Алефиренко Даниил
Нап
26
€ 0.5 млн
10
Авагимян Артур
Нап
29
€ 0.3 млн
27
Oleh Pushkarov
Нап
-
70
Jerry Yoka
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 4
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