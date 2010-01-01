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    Черноморец - результаты

    Город Одесса
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт http://www.chernomorets.odessa.ua
    Стадион Черноморец
    Тренер Роман Григорчук
    Турниры:
    Украина. Премьер-лига (2022/2023)
    14 тур
    		7 декабря, среда 14:00 Рух 2:2 Черноморец
    7 тур
    		2 декабря, пятница 14:00 Черноморец 0:1 Кривбасс
    15 тур
    		25 ноября, пятница 14:00 Черноморец 0:0 Металлист
    13 тур
    		14 ноября, понедельник 15:00 Черноморец 2:0 Львов
    12 тур
    		10 ноября, четверг 14:00 Минай 0:1 Черноморец
    11 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:00 Черноморец 0:3 Динамо
    10 тур
    		30 октября, воскресенье 14:00 Днепр-1 1:0 Черноморец
    9 тур
    		24 октября, понедельник 15:00 Колос 1:1 Черноморец
    8 тур
    		18 октября, вторник 13:00 Черноморец 0:4 Заря
    6 тур
    		8 октября, суббота 13:00 Ворскла 2:1 Черноморец
    5 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Черноморец 1:2 Александрия
    4 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Шахтер 2:1 Черноморец
    3 тур
    		4 сентября, воскресенье 15:00 Черноморец 1:1 Ингулец
    2 тур
    		27 августа, суббота 15:00 Металлист 1925 0:0 Черноморец
    1 тур
    		23 августа, вторник 15:00 Черноморец 0:1 Верес
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