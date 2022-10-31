- 31 октября 2022
- 16:58 Видео Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?» 5
- 19 ноября 2021
- 23:54 УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец» 1
- 8 мая 2020
- 19:35 Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал» 18
- 13:17 Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем» 26
- 15 февраля 2019
- 01:56 Фото Павлов перешел в «Черноморец». Это первый трансфер российского игрока в украинский клуб с 2014 года 7
- 16 сентября 2018
- 22:24 УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление 1
- 31 августа 2018
- 21:11 УПЛ. «Ворскла» обыграла «Черноморец»
- 25 августа 2018
- 21:34 УПЛ. «Александрия» обыграла «Ворсклу», «Динамо» сыграло вничью с «Черноморцем» 1
- 17 августа 2018
- 21:06 УПЛ. «Арсенал» и «Черноморец» обменялись голами, киевляне идут без побед
- 12 августа 2018
- 21:22 УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат» 2
- 4 августа 2018
- 21:22 УПЛ. «Львов» проиграл «Ворскле», «Заря» сыграла вничью с «Черноморцем»
- 29 июля 2018
- 21:36 УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты 1
- 23 мая 2018
- 21:41 Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»
- 19 мая 2018
- 21:41 УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
- 12 мая 2018
- 18:59 УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу 1
- 28 апреля 2018
- 19:04 УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты 2
- 09:06 Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры 3
- 21 апреля 2018
- 18:50 УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
- 31 марта 2018
- 19:06 УПЛ. Гол Санчеса помог «Карпатам» победить «Черноморец» и другие результаты 2
- 17 марта 2018
- 19:59 УПЛ. «Сталь» обыграла «Черноморец», «Звезда» – «Олимпик»
- 10 марта 2018
- 20:01 УПЛ. «Сталь» обыграла «Звезду», «Александрия» и «Черноморец» голов не забили
- 3 марта 2018
- 19:54 УПЛ. «Ворскла» обыграла «Черноморец»
- 24 февраля 2018
- 16:59 УПЛ. «Александрия» вырвала победу над «Мариуполем», «Карпаты» сыграли вничью с «Черноморцем»
- 16 февраля 2018
- 21:52 УПЛ. «Шахтер» перед игрой с «Ромой» разгромил «Черноморец» 1