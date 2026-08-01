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«Черноморец» – «Полесье»: кто победит в матче 1 тура Премьер-лиги 2026

01 августа 2026 9:49
Черноморец - Полесье
02 авг. 2026, воскресенье 13:00 | Украина. Премьер-лига, 1 тур
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1.70
Победа «Полесья» с форой (-1)
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Матч 1-го тура украинской Премьер-лиги между «Черноморцем» и «Полесьем» пройдет 2 августа 2026 года в Одессе на стадионе «Черноморец». Хозяева подходят к старту сезона в хорошем тонусе, не проиграв в 10 из 12 последних встреч, тогда как гости в предсезонных играх демонстрировали нестабильность, но при этом имеют подавляющее преимущество в очных противостояниях. Жеребьевка свела команды с разными целями: одесситы стремятся начать домашний чемпионат с победы, а житомирцы, финишировавшие в прошлом сезоне в верхней части таблицы, нацелены на попадание в еврокубки. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – опытный «Черноморец», полагающийся на дисциплину, или амбициозное «Полесье», которое уже трижды подряд обыгрывало соперника?

Кто победит в матче

«Черноморец» в нынешнем межсезонье провел несколько товарищеских матчей и сумел сохранить боевой настрой. В последних пяти играх одесситы забили 8 голов при пяти пропущенных, что дает среднюю результативность 1.60 забитых и 1.00 пропущенных за матч. Важно, что команда забивает в восьми последних официальных и товарищеских встречах подряд, а также в восьми последних очных матчах против «Полесья» – это говорит о стабильной атакующей игре. При этом оборона хозяев выглядит достаточно надежно: они пропускают в среднем всего один мяч за игру в последних пяти встречах. Фактор родного поля и поддержка трибун также могут сыграть роль, особенно в стартовом туре, когда эмоции зашкаливают. Однако статистика личных встреч складывается не в пользу «Черноморца» – в трех последних очных матчах победу неизменно одерживало «Полесье», причем дважды с крупным счетом (3:1 и 4:1).

«Полесье» подходит к игре после двух напряженных матчей квалификации Лиги конференций против «Копенгагена», где команда показала характер, сыграв 3:3 дома и уступив 1:2 на выезде. Эти встречи выявили главную проблему гостей – оборону: в последних пяти играх «Полесье» пропускает в среднем 2.20 гола за матч, а в пяти последних встречах вообще не обошлось без пропущенных мячей. При этом атака остается острой: семь голов в пяти последних играх (в среднем 1.40 за матч), а также «Полесье» забивает в четырех последних очных встречах с «Черноморцем». Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей Премьер-лиги, что свидетельствует о хорошей турнирной устойчивости. Букмекеры отдают предпочтение гостям, и это логично, учитывая их более высокий статус и успехи в очных дуэлях.

Итоговый вывод: несмотря на надежную оборону «Черноморца» и его способность забивать, класс и очная статистика «Полесья» перевешивают. Гости имеют психологическое преимущество после трех побед подряд над этим соперником, а также обладают более мощным атакующим потенциалом, способным вскрыть даже организованную защиту. В то же время проблемы «Полесья» в обороне позволяют предположить, что хозяева тоже отличиться. Однако общий баланс сил и качество игры говорят в пользу житомирцев, которые должны начать чемпионат с победы, пусть и не без труда.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Черноморец» подходит к игре в более стабильном состоянии, особенно в защите, тогда как «Полесье» оставляет много свободы сзади, что может привести к обмену голами. В очных встречах последние три игры выиграло «Полесье», причем в двух из них оно забивало не менее трех мячей. Этот фактор наряду с более высоким турнирным положением гостей делает их фаворитами, несмотря на предсезонные неудачи. Встречи этих команд традиционно получаются результативными, и текущая форма обеих сторон подтверждает эту тенденцию.

Личные встречи
Побед - 2 (40%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 3 (60%)
8
Забитых мячей
10
1.6
В среднем за матч
2
4:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Черноморец
1 : 4
31.08.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Черноморец
1 : 2
02.08.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полесье
3 : 1
06.03.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Черноморец
1 : 4
31.08.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Полесье
1 : 4
30.03.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Черноморец
1 : 0
16.09.2023
Полесье

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
12
Chijoke Aniagboso
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
ЦП
13
Vitaliy Faraseyenko
ЦП
18
Giorgi Robakidze
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Полесье
77
Георгий Бущан
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
10
Владислав Велетень
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Черноморец
35
Максим Коваль
ВР
75
Максим Набит
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
41
Stanislav Yarmola
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
20
Nikita Stepovyi
ЦФ
9
Andriy Khoma
ЦФ
Полесье
1
Oleg Kudryk
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
7
Александр Назаренко
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
3-5-1-1
12
24
Джарджу
74
Фарина
5
Курко
77
13
18
19
21
Клименко
10
Авагимян
7
Алефиренко
4-1-2-2-1
77
Бущан
44
Чоботенко
55
Крушинский
16
Красники
15
Михайличенко
14
Эмерллаху
6
18
Андриевский
10
Велетень
11
Андраде
89
Гайдучик
7
Алефиренко
22
Корнийчук
22
Корнийчук
7
Алефиренко
5
Курко
8
Кльоц
8
Кльоц
5
Курко
11
Попов
11
Попов
13
9
9
13
89
Гайдучик
27
Федор
27
Федор
89
Гайдучик
6
8
Бабенко
8
Бабенко
6
10
Велетень
45
Брагару
45
Брагару
10
Велетень
11
Андраде
7
Назаренко
7
Назаренко
11
Андраде
14
Эмерллаху
95
Краснопир
95
Краснопир
14
Эмерллаху
Остались в запасе
Черноморец
Полесье
35
Максим Коваль
ВР
75
Максим Набит
ВР
41
Stanislav Yarmola
ЦЗ
20
Nikita Stepovyi
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Oleg Kudryk
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
75
Максим Набит
ВР
41
Stanislav Yarmola
ЦЗ
20
Nikita Stepovyi
ЦФ
Остались в запасе
1
Oleg Kudryk
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Руслан Ротань

Прогноз на победителя

Учитывая явное преимущество «Полесья» в очных противостояниях и его атакующую мощь, а также то, что «Черноморец» все же пропускает в последних матчах, мы прогнозируем победу гостей. При этом оборона «Полесья» не выглядит непробиваемой, поэтому хозяева имеют высокие шансы забить. Однако класс и психологическое превосходство должны склонить чашу весов в сторону житомирцев, причем с разницей как минимум в два мяча. Рекомендуем ставку на победу «Полесья» с форой (-1) с коэффициентом 1.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Премьер-лиги между «Черноморцем» и «Полесьем» состоится 2 августа 2026 года в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 13:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Черноморец» – «Полесье»: кто победит в матче 1 тура Премьер-лиги 2026

1.70
Победа «Полесья» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Полесье Черноморец
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