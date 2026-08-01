Матч 1-го тура украинской Премьер-лиги между «Черноморцем» и «Полесьем» пройдет 2 августа 2026 года в Одессе на стадионе «Черноморец». Хозяева подходят к старту сезона в хорошем тонусе, не проиграв в 10 из 12 последних встреч, тогда как гости в предсезонных играх демонстрировали нестабильность, но при этом имеют подавляющее преимущество в очных противостояниях. Жеребьевка свела команды с разными целями: одесситы стремятся начать домашний чемпионат с победы, а житомирцы, финишировавшие в прошлом сезоне в верхней части таблицы, нацелены на попадание в еврокубки. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – опытный «Черноморец», полагающийся на дисциплину, или амбициозное «Полесье», которое уже трижды подряд обыгрывало соперника?
Кто победит в матче
«Черноморец» в нынешнем межсезонье провел несколько товарищеских матчей и сумел сохранить боевой настрой. В последних пяти играх одесситы забили 8 голов при пяти пропущенных, что дает среднюю результативность 1.60 забитых и 1.00 пропущенных за матч. Важно, что команда забивает в восьми последних официальных и товарищеских встречах подряд, а также в восьми последних очных матчах против «Полесья» – это говорит о стабильной атакующей игре. При этом оборона хозяев выглядит достаточно надежно: они пропускают в среднем всего один мяч за игру в последних пяти встречах. Фактор родного поля и поддержка трибун также могут сыграть роль, особенно в стартовом туре, когда эмоции зашкаливают. Однако статистика личных встреч складывается не в пользу «Черноморца» – в трех последних очных матчах победу неизменно одерживало «Полесье», причем дважды с крупным счетом (3:1 и 4:1).
«Полесье» подходит к игре после двух напряженных матчей квалификации Лиги конференций против «Копенгагена», где команда показала характер, сыграв 3:3 дома и уступив 1:2 на выезде. Эти встречи выявили главную проблему гостей – оборону: в последних пяти играх «Полесье» пропускает в среднем 2.20 гола за матч, а в пяти последних встречах вообще не обошлось без пропущенных мячей. При этом атака остается острой: семь голов в пяти последних играх (в среднем 1.40 за матч), а также «Полесье» забивает в четырех последних очных встречах с «Черноморцем». Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей Премьер-лиги, что свидетельствует о хорошей турнирной устойчивости. Букмекеры отдают предпочтение гостям, и это логично, учитывая их более высокий статус и успехи в очных дуэлях.
Итоговый вывод: несмотря на надежную оборону «Черноморца» и его способность забивать, класс и очная статистика «Полесья» перевешивают. Гости имеют психологическое преимущество после трех побед подряд над этим соперником, а также обладают более мощным атакующим потенциалом, способным вскрыть даже организованную защиту. В то же время проблемы «Полесья» в обороне позволяют предположить, что хозяева тоже отличиться. Однако общий баланс сил и качество игры говорят в пользу житомирцев, которые должны начать чемпионат с победы, пусть и не без труда.
Форма и история личных встреч
Анализ последних матчей показывает, что «Черноморец» подходит к игре в более стабильном состоянии, особенно в защите, тогда как «Полесье» оставляет много свободы сзади, что может привести к обмену голами. В очных встречах последние три игры выиграло «Полесье», причем в двух из них оно забивало не менее трех мячей. Этот фактор наряду с более высоким турнирным положением гостей делает их фаворитами, несмотря на предсезонные неудачи. Встречи этих команд традиционно получаются результативными, и текущая форма обеих сторон подтверждает эту тенденцию.
Прогноз на победителя
Учитывая явное преимущество «Полесья» в очных противостояниях и его атакующую мощь, а также то, что «Черноморец» все же пропускает в последних матчах, мы прогнозируем победу гостей. При этом оборона «Полесья» не выглядит непробиваемой, поэтому хозяева имеют высокие шансы забить. Однако класс и психологическое превосходство должны склонить чашу весов в сторону житомирцев, причем с разницей как минимум в два мяча. Рекомендуем ставку на победу «Полесья» с форой (-1) с коэффициентом 1.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч 1-го тура Премьер-лиги между «Черноморцем» и «Полесьем» состоится 2 августа 2026 года в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 13:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.