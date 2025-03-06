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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Черноморец
Полесье - Черноморец: обзор матча 06 марта 2025
Полесье
06.03.2025, четверг, 14:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Черноморец
5'
F. Batista
42'
А. Андриевский
57'
D. Yanakov (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Черноморец
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
Р. Бабенко
87'
Замена
Б. Леднев
️️️️
F. Batista
82'
74'
Замена
Г. Робакидзе
️️️️
И. Когут
64'
Желтая карточка
J. Šporn
62'
Замена
Б. Бутко
️️️️
Р. Карлос
62'
Замена
Х. Тоиров
️️️️
К. Попов
Замена
Т. Йосефи
️️️️
O. Biton
62'
57'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
D. Yanakov
Замена
А. Назаренко
️️️️
Б. Крушинский
46'
46'
Замена
C. Gomes
️️️️
Л. Лацабидзе
ГОЛ! 2:0!
А. Андриевский
42'
Желтая карточка
Р. Бабенко
36'
ГОЛ! 1:0!
F. Batista
Пас отдал
O. Biton
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
8
Jon Šporn
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
18
Георгий Робакидзе
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
4-1-3-1-1
23
Волынец
15
Михайличенко
55
Крушинский
44
Чоботенко
31
Майсурадзе
5
Сарапий
8
Бабенко
14
18
Андриевский
11
Гуцуляк
9
3-2-3-2
1
Рудько
44
3
Ермаков
4
15
Лацабидзе
66
Карлос
8
28
Габелок
25
Когут
11
Попов
77
8
Бабенко
13
Бескоровайный
13
Бескоровайный
8
Бабенко
14
30
Йосефи
30
Йосефи
14
9
30
Леднев
30
Леднев
9
55
Крушинский
7
Назаренко
7
Назаренко
55
Крушинский
66
Карлос
91
Бутко
91
Бутко
66
Карлос
15
Лацабидзе
6
6
15
Лацабидзе
25
Когут
18
Робакидзе
18
Робакидзе
25
Когут
11
Попов
7
Тоиров
7
Тоиров
11
Попов
Остались в запасе
Полесье
Черноморец
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Полесье - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полесье
- : -
05.12.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шурман
(Киевская обл.)
Стадион:
Центральный
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