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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Полесье
Черноморец - Полесье: обзор матча 16 сентября 2023
Черноморец
16.09.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Полесье
13'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Полесье
82'
Желтая карточка
Д. Бойко
81'
Желтая карточка
В. Грицук
74'
Замена
А. Козак
️️️️
А. Назаренко
Замена
А. Авагимян
️️️️
О. Кузык
74'
Замена
Д. Белмонте
️️️️
Б. Бойчук
73'
72'
Желтая карточка
А. Смоляков
46'
Замена
Б. Макуана
️️️️
D. Yanakov
46'
Замена
Б. Кушниренко
️️️️
Б. Крушинский
46'
Замена
В. Грицук
️️️️
Ариэлсон
39'
Желтая карточка
А. Шабанов
ГОЛ! 1:0!
А. Васильев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
10
Богдан Бойчук
ПВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Полесье
71
Денис Бойко
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
99
Ариэлсон
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Черноморец
31
Олег Билык
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
10
Артур Авагимян
ЛВ
97
Дада Белмонте
ЛВ
23
Guy Hadida
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
59
Артем Козак
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Варакута
29
Гучек
3
Ермаков
22
Путря
27
Васильев
8
17
Кузык
45
Брагару
10
Бойчук
77
Штогрин
45
Айеде
4-2-1-3
71
Бойко
4
Кравченко
55
Крушинский
44
Чоботенко
29
Смоляков
6
Танковский
31
Шабанов
7
Назаренко
28
Будковский
77
99
Ариэлсон
17
Кузык
10
Авагимян
10
Авагимян
17
Кузык
10
Бойчук
97
Белмонте
97
Белмонте
10
Бойчук
55
Крушинский
77
Кушниренко
77
Кушниренко
55
Крушинский
7
Назаренко
59
Козак
59
Козак
7
Назаренко
99
Ариэлсон
22
Грицук
22
Грицук
99
Ариэлсон
77
2
Макуана
2
Макуана
77
Остались в запасе
Черноморец
Полесье
31
Олег Билык
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
23
Guy Hadida
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
23
Guy Hadida
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Черноморец - Полесье
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
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Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
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