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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Полесье
Черноморец - Полесье: обзор матча 31 августа 2024
Черноморец
31.08.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 4
Завершен
Полесье
45+4'
Б. Бутко
3'
А. Назаренко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Полесье
81'
Желтая карточка
Б. Макуана
76'
Замена
B. Tomandzoto
️️️️
Б. Крушинский
63'
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
Т. Коста
Замена
D. Yanakov
️️️️
И. Петряк
59'
Замена
К. Сигеев
️️️️
J. Šporn
46'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бутко
45'
+4
40'
Замена
А. Смоляков
️️️️
Л. Тэйлор
35'
Пенальти не реализован!
Т. Коста
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Назаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Богдан Белошевский
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Jon Šporn
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
Полесье
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Рудько
91
Бутко
86
Удод
3
Ермаков
6
6
Белошевский
28
Габелок
8
7
Петряк
9
11
Попов
3-2-2-2-1
23
Волынец
34
44
Чоботенко
55
Крушинский
3
Тэйлор
15
Михайличенко
8
Бабенко
6
Коста
7
Назаренко
11
Гуцуляк
90
8
66
Сигеев
66
Сигеев
8
7
Петряк
77
77
7
Петряк
3
Тэйлор
29
Смоляков
29
Смоляков
3
Тэйлор
55
Крушинский
6
6
55
Крушинский
6
Коста
95
Мустафаев
95
Мустафаев
6
Коста
Остались в запасе
Черноморец
Полесье
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Черноморец - Полесье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Информация о матче
Главный судья:
Александр Афанасьев
(Харьков)
Стадион:
Черноморец
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