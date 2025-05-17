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Прогноз на точный счёт матча «Черноморец» – «Динамо Киев»: Премьер-лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 13:14
Черноморец - Динамо К
18 мая 2025, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 29 тур
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6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Динамо Киев»
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18 мая в рамках 29 тура Премьер-лиги состоится матч между «Черноморцем» и «Динамо Киев» на стадионе «Черноморец». Одна из сильнейших команд турнира приедет в гости к аутсайдеру, и, несмотря на разницу в классе, эта игра может быть интересной с точки зрения аналитики и ставок.

«Черноморец»

После 28 туров команда занимает последнее, 16-е место, имея всего 21 очко. При этом в последнем туре «Черноморец» неожиданно обыграл «Ворсклу» со счeтом 2:1 на выезде. Несмотря на эту победу, команда переживает сложный период – 4 поражения в предыдущих 4 турах с общим счeтом 2:9.

Лучшим бомбардиром остаeтся Денис Янаков, у которого 5 голов в 25 матчах. Защита команды выглядит уязвимо – 9 пропущенных голов в 5 последних играх. Атака нестабильна – средний показатель результативности составляет 0.8 гола за игру.

«Черноморец» пропускает в каждом из последних пяти матчей и, судя по статистике, вряд ли способен противостоять лидеру чемпионата, даже несмотря на моральный подъeм после последней победы.

«Динамо Киев»

«Динамо» лидирует в турнирной таблице с 68 очками и борется за чемпионство. Команда демонстрирует уверенную игру, не проигрывает в 13 матчах подряд, а за последние пять туров набрала 11 очков. В атаке коллектив стабильный – 11 голов за 5 последних матчей (в среднем 2.2 гола за игру).

Лучшим снайпером остаeтся Владислав Ванат – 19 голов в 37 встречах. Команда обладает лучшей разницей мячей в турнире (+42), а оборона работает надeжно – в среднем пропускается менее одного гола за игру.

Даже несмотря на выездной статус встречи, «Динамо» остаeтся очевидным фаворитом и вряд ли позволит себе потерю очков в матче с аутсайдером.

Факты о командах

«Черноморец»

  • 21 очко, 16 место
  • Победа в 1 из 5 последних матчей
  • В среднем 0.8 гола за игру
  • В среднем 1.8 пропущенного гола за матч

«Динамо Киев»

  • 68 очков, 1 место
  • 13 матчей без поражений
  • В среднем 2.2 гола за игру
  • В среднем 0.8 пропущенного гола за матч

Личные встречи
13% (4)
13% (4)
74% (23)
25
Забитых мячей
72
0.81
В среднем за матч
2.32
3:2
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  1:6
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
3 : 1
23.11.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Динамо К
1 : 0
02.03.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Черноморец
3 : 2
20.08.2023
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Динамо К
2 : 3
13.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Черноморец
0 : 3
06.11.2022
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Черноморец
1 : 6
19.11.2021
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Динамо К
2 : 0
03.12.2018
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Черноморец
1 : 1
25.08.2018
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Черноморец
2 : 1
15.10.2017
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
2 : 1
18.07.2017
Черноморец
Украина. Плей-офф, 10 тур
Динамо К
2 : 1
31.05.2017
Черноморец
Украина. Плей-офф, 5 тур
Черноморец
1 : 4
30.04.2017
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо К
2 : 1
17.03.2017
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Черноморец
1 : 1
15.10.2016
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Динамо К
2 : 1
29.11.2015
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Черноморец
0 : 2
02.08.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Черноморец
0 : 2
04.04.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо К
2 : 0
30.08.2014
Черноморец
Украина. Кубок, 1/2 финала
Динамо К
4 : 0
07.05.2014
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Черноморец
1 : 1
24.04.2014
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо К
1 : 2
11.08.2013
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Черноморец
0 : 2
31.03.2013
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо К
2 : 0
25.08.2012
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 1
01.04.2012
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Черноморец
1 : 2
18.09.2011
Динамо К
Чемпионат Украины, 16 тур
Черноморец
0 : 1
05.12.2009
Динамо К
Чемпионат Украины, 1 тур
Динамо К
5 : 0
18.07.2009
Черноморец
Чемпионат Украины, 23 тур
Динамо К
3 : 1
12.04.2009
Черноморец
Чемпионат Украины, 8 тур
Черноморец
0 : 3
21.09.2008
Динамо К
Чемпионат Украины, 18 тур
Динамо К
5 : 2
01.12.2007
Черноморец
Чемпионат Украины, 3 тур
Черноморец
0 : 0
01.08.2007
Динамо К
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Прогноз на матч «Черноморец» – «Динамо Киев»

Разница в классе между командами очевидна. «Динамо» превосходит «Черноморец» по всем игровым аспектам: от реализации моментов до игры в обороне. Ожидается, что гости с первых минут возьмут инициативу в свои руки и будут доминировать на поле.

Форма «Черноморца» крайне нестабильна, особенно в обороне, а с учeтом того, что «Динамо» редко уходит с поля без забитых голов, велика вероятность уверенной победы гостей. Однако возможна минимальная ротация после кубковых матчей, поэтому счeт может быть не разгромным.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Динамо Киев».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Динамо Киев» – коэффициент 1.45
  • Индивидуальный тотал «Динамо Киев» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.70
  • Точный счeт 2:0 в пользу «Динамо Киев» – коэффициент 6.50

6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Динамо Киев»
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Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Динамо К Черноморец
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