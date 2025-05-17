18 мая в рамках 29 тура Премьер-лиги состоится матч между «Черноморцем» и «Динамо Киев» на стадионе «Черноморец». Одна из сильнейших команд турнира приедет в гости к аутсайдеру, и, несмотря на разницу в классе, эта игра может быть интересной с точки зрения аналитики и ставок.

«Черноморец»

После 28 туров команда занимает последнее, 16-е место, имея всего 21 очко. При этом в последнем туре «Черноморец» неожиданно обыграл «Ворсклу» со счeтом 2:1 на выезде. Несмотря на эту победу, команда переживает сложный период – 4 поражения в предыдущих 4 турах с общим счeтом 2:9.

Лучшим бомбардиром остаeтся Денис Янаков, у которого 5 голов в 25 матчах. Защита команды выглядит уязвимо – 9 пропущенных голов в 5 последних играх. Атака нестабильна – средний показатель результативности составляет 0.8 гола за игру.

«Черноморец» пропускает в каждом из последних пяти матчей и, судя по статистике, вряд ли способен противостоять лидеру чемпионата, даже несмотря на моральный подъeм после последней победы.

«Динамо Киев»

«Динамо» лидирует в турнирной таблице с 68 очками и борется за чемпионство. Команда демонстрирует уверенную игру, не проигрывает в 13 матчах подряд, а за последние пять туров набрала 11 очков. В атаке коллектив стабильный – 11 голов за 5 последних матчей (в среднем 2.2 гола за игру).

Лучшим снайпером остаeтся Владислав Ванат – 19 голов в 37 встречах. Команда обладает лучшей разницей мячей в турнире (+42), а оборона работает надeжно – в среднем пропускается менее одного гола за игру.

Даже несмотря на выездной статус встречи, «Динамо» остаeтся очевидным фаворитом и вряд ли позволит себе потерю очков в матче с аутсайдером.

Факты о командах

«Черноморец»

21 очко, 16 место

Победа в 1 из 5 последних матчей

В среднем 0.8 гола за игру

В среднем 1.8 пропущенного гола за матч

«Динамо Киев»

68 очков, 1 место

13 матчей без поражений

В среднем 2.2 гола за игру

В среднем 0.8 пропущенного гола за матч

Личные встречи 13% (4) 13% (4) 74% (23) 25 Забитых мячей 72 0.81 В среднем за матч 2.32 3:2 Крупнейшая победа 6:1 Самый результативный матч: 1:6 Самая крупная ничья: 1:1 Украина. Премьер-лига, 14 тур Динамо К 3 : 1 Черноморец Украина. Премьер-лига, 19 тур Динамо К 1 : 0 Черноморец Украина. Премьер-лига, 4 тур Черноморец 3 : 2 Динамо К Украина. Премьер-лига, 26 тур Динамо К 2 : 3 Черноморец Украина. Премьер-лига, 11 тур Черноморец 0 : 3 Динамо К Украина. Премьер-лига, 15 тур Черноморец 1 : 6 Динамо К Украина. Премьер-лига, 17 тур Динамо К 2 : 0 Черноморец Украина. Премьер-лига, 6 тур Черноморец 1 : 1 Динамо К Украина. Премьер-лига, 12 тур Черноморец 2 : 1 Динамо К Украина. Премьер-лига, 1 тур Динамо К 2 : 1 Черноморец Украина. Плей-офф, 10 тур Динамо К 2 : 1 Черноморец Украина. Плей-офф, 5 тур Черноморец 1 : 4 Динамо К Украина. Премьер-Лига, 22 тур Динамо К 2 : 1 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 11 тур Черноморец 1 : 1 Динамо К Украина. Премьер-Лига, 16 тур Динамо К 2 : 1 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 3 тур Черноморец 0 : 2 Динамо К Украина. Премьер-Лига, 18 тур Черноморец 0 : 2 Динамо К Украина. Премьер-Лига, 5 тур Динамо К 2 : 0 Черноморец Украина. Кубок, 1/2 финала Динамо К 4 : 0 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 20 тур Черноморец 1 : 1 Динамо К Украина. Премьер-Лига, 5 тур Динамо К 1 : 2 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 22 тур Черноморец 0 : 2 Динамо К Украина. Премьер-Лига, 7 тур Динамо К 2 : 0 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 25 тур Динамо К 3 : 1 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 10 тур Черноморец 1 : 2 Динамо К Чемпионат Украины, 16 тур Черноморец 0 : 1 Динамо К Чемпионат Украины, 1 тур Динамо К 5 : 0 Черноморец Чемпионат Украины, 23 тур Динамо К 3 : 1 Черноморец Чемпионат Украины, 8 тур Черноморец 0 : 3 Динамо К Чемпионат Украины, 18 тур Динамо К 5 : 2 Черноморец Чемпионат Украины, 3 тур Черноморец 0 : 0 Динамо К

Прогноз на матч «Черноморец» – «Динамо Киев»

Разница в классе между командами очевидна. «Динамо» превосходит «Черноморец» по всем игровым аспектам: от реализации моментов до игры в обороне. Ожидается, что гости с первых минут возьмут инициативу в свои руки и будут доминировать на поле.

Форма «Черноморца» крайне нестабильна, особенно в обороне, а с учeтом того, что «Динамо» редко уходит с поля без забитых голов, велика вероятность уверенной победы гостей. Однако возможна минимальная ротация после кубковых матчей, поэтому счeт может быть не разгромным.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Динамо Киев».

Рекомендованные ставки: