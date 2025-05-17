18 мая в рамках 29 тура Премьер-лиги состоится матч между «Черноморцем» и «Динамо Киев» на стадионе «Черноморец». Одна из сильнейших команд турнира приедет в гости к аутсайдеру, и, несмотря на разницу в классе, эта игра может быть интересной с точки зрения аналитики и ставок.
«Черноморец»
После 28 туров команда занимает последнее, 16-е место, имея всего 21 очко. При этом в последнем туре «Черноморец» неожиданно обыграл «Ворсклу» со счeтом 2:1 на выезде. Несмотря на эту победу, команда переживает сложный период – 4 поражения в предыдущих 4 турах с общим счeтом 2:9.
Лучшим бомбардиром остаeтся Денис Янаков, у которого 5 голов в 25 матчах. Защита команды выглядит уязвимо – 9 пропущенных голов в 5 последних играх. Атака нестабильна – средний показатель результативности составляет 0.8 гола за игру.
«Черноморец» пропускает в каждом из последних пяти матчей и, судя по статистике, вряд ли способен противостоять лидеру чемпионата, даже несмотря на моральный подъeм после последней победы.
«Динамо Киев»
«Динамо» лидирует в турнирной таблице с 68 очками и борется за чемпионство. Команда демонстрирует уверенную игру, не проигрывает в 13 матчах подряд, а за последние пять туров набрала 11 очков. В атаке коллектив стабильный – 11 голов за 5 последних матчей (в среднем 2.2 гола за игру).
Лучшим снайпером остаeтся Владислав Ванат – 19 голов в 37 встречах. Команда обладает лучшей разницей мячей в турнире (+42), а оборона работает надeжно – в среднем пропускается менее одного гола за игру.
Даже несмотря на выездной статус встречи, «Динамо» остаeтся очевидным фаворитом и вряд ли позволит себе потерю очков в матче с аутсайдером.
Факты о командах
«Черноморец»
- 21 очко, 16 место
- Победа в 1 из 5 последних матчей
- В среднем 0.8 гола за игру
- В среднем 1.8 пропущенного гола за матч
«Динамо Киев»
- 68 очков, 1 место
- 13 матчей без поражений
- В среднем 2.2 гола за игру
- В среднем 0.8 пропущенного гола за матч
Прогноз на матч «Черноморец» – «Динамо Киев»
Разница в классе между командами очевидна. «Динамо» превосходит «Черноморец» по всем игровым аспектам: от реализации моментов до игры в обороне. Ожидается, что гости с первых минут возьмут инициативу в свои руки и будут доминировать на поле.
Форма «Черноморца» крайне нестабильна, особенно в обороне, а с учeтом того, что «Динамо» редко уходит с поля без забитых голов, велика вероятность уверенной победы гостей. Однако возможна минимальная ротация после кубковых матчей, поэтому счeт может быть не разгромным.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Динамо Киев».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Динамо Киев» – коэффициент 1.45
- Индивидуальный тотал «Динамо Киев» больше 1.5 – коэффициент 1.90
- Обе забьют – Нет – коэффициент 1.70
- Точный счeт 2:0 в пользу «Динамо Киев» – коэффициент 6.50