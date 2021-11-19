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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Динамо К
Черноморец - Динамо К: обзор матча 19 ноября 2021
Черноморец
19.11.2021, пятница, 20:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 6
Завершен
Динамо К
44'
Е. Исаенко
27'
В. Буяльский
30'
Витиньо
37'
Витиньо
48'
Д. Гармаш
58'
В. Буяльский (П)
82'
В. Кулач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Динамо К
82'
ГОЛ! 1:6!
В. Кулач
Пас отдал
К. де Пена
77'
Замена
Б. Леднев
️️️️
В. Буяльский
72'
Замена
Д. Антюх
️️️️
В. Цыганков
72'
Замена
К. де Пена
️️️️
Витиньо
Замена
Б. Белошевский
️️️️
М. Брагару
71'
Замена
М. Кадири
️️️️
В. Дубко
65'
65'
Замена
В. Кулач
️️️️
И. Шкурин
58'
ГОЛ с пенальти! 1:5!
В. Буяльский
Желтая карточка
Д. Кузик
53'
48'
ГОЛ! 1:4!
Д. Гармаш
46'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Шепелев
Замена
С. Кравченко
️️️️
Б. Вачиберадзе
46'
ГОЛ! 1:3!
Е. Исаенко
Пас отдал
В. Бугай
44'
37'
ГОЛ! 0:3!
Витиньо
Пас отдал
И. Шкурин
30'
ГОЛ! 0:2!
Витиньо
Пас отдал
И. Шкурин
27'
ГОЛ! 0:1!
В. Буяльский
Желтая карточка
В. Бугай
12'
3'
Желтая карточка
В. Цыганков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
17
Денис Кузик
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
45
Максим Брагару
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
12
Алексей Паламарчук
ВР
6
Мохаммед Кадири
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
6
Богдан Белошевский
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
30
Богдан Леднев
АП
10
Владислав Кулач
ЦФ
3-3-3
30
Варакута
40
Биловар
17
Кузик
22
Скорко
10
Авагимян
45
Брагару
8
Вачиберадзе
19
Бугай
37
Дубко
11
Исаенко
4-3-2-1
1
Бущан
94
Кедзиора
20
Караваев
34
Сирота
16
Миколенко
19
Шепелев
18
Андриевский
29
Буяльский
11
Цыганков
28
Витиньо
17
Шкурин
37
Дубко
6
Кадири
6
Кадири
37
Дубко
8
Вачиберадзе
14
Кравченко
14
Кравченко
8
Вачиберадзе
45
Брагару
6
Белошевский
6
Белошевский
45
Брагару
19
Шепелев
19
Гармаш
19
Гармаш
19
Шепелев
29
Буяльский
30
Леднев
30
Леднев
29
Буяльский
28
Витиньо
14
де Пена
14
де Пена
28
Витиньо
11
Цыганков
9
Антюх
9
Антюх
11
Цыганков
17
Шкурин
10
Кулач
10
Кулач
17
Шкурин
Остались в запасе
Черноморец
Динамо К
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Николай Михайленко
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
71
Денис Бойко
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Николай Михайленко
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Юрий Мороз
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Черноморец - Динамо К
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
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