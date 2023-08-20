Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Динамо К
Черноморец - Динамо К: обзор матча 20 августа 2023
Черноморец
20.08.2023, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
3 : 2
Завершен
Динамо К
20'
А. Авагимян
53'
А. Штогрин
90'
С. Айеде
48'
А. Ярмоленко
60'
С. Сидорчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Динамо К
ГОЛ! 3:2!
С. Айеде
Пас отдал
J. Šporn
90'
83'
Вторая желтая
А. Сирота
Желтая карточка
С. Айеде
82'
77'
Замена
Бенито
️️️️
А. Ярмоленко
77'
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
71'
Замена
В. Бражко
️️️️
С. Сидорчук
Замена
С. Айеде
️️️️
G. Hadida
69'
62'
Замена
А. Караваев
️️️️
А. Тымчик
62'
Замена
В. Дубинчак
️️️️
К. Вивчаренко
60'
ГОЛ! 2:2!
С. Сидорчук
Пас отдал
В. Ванат
57'
Желтая карточка
М. Дячук
Желтая карточка
Б. Бойчук
54'
ГОЛ! 2:1!
А. Штогрин
53'
51'
Желтая карточка
А. Сирота
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Н. Шапаренко
ГОЛ! 1:0!
А. Авагимян
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
16
Алексей Шевченко
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
27
Александр Васильев
ОП
23
Guy Hadida
ЦП
8
Jon Šporn
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
31
Олег Билык
ВР
30
Данил Варакута
ВР
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
24
I. Ukhan
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
22
Бенито
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
3-1-2-3-1
16
Шевченко
3
Ермаков
29
Гучек
22
Путря
27
Васильев
23
8
10
Авагимян
10
Бойчук
45
Брагару
77
Штогрин
4-3-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
34
Сирота
16
Дячук
2
Вивчаренко
29
Буяльский
8
Сидорчук
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
9
Волошин
19
Ванат
23
45
Айеде
45
Айеде
23
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
8
Сидорчук
6
Бражко
6
Бражко
8
Сидорчук
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Бенито
22
Бенито
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Черноморец
Динамо К
31
Олег Билык
ВР
30
Данил Варакута
ВР
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Георгий Бущан
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
17
Антон Царенко
АП
14
Самба Диалло
ЛВ
11
Кахим Паррис
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
30
Данил Варакута
ВР
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
17
Антон Царенко
АП
14
Самба Диалло
ЛВ
11
Кахим Паррис
ПВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Черноморец - Динамо К
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Новости команд
Все
Черноморец
Динамо К
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 11:02
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 11:02
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 11:02
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+