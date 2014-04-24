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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Динамо К
Черноморец - Динамо К: обзор матча 24 апреля 2014
Черноморец
24.04.2014, четверг, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
16'
А. Антонов
88'
Е. Макаренко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Динамо К
Замена
А. Диденко
️️️️
А. Антонов
90'
+3
88'
ГОЛ! 1:1!
Е. Макаренко
82'
Замена
Р. Безус
️️️️
Д. Ленс
78'
Желтая карточка
Д. Мбокани
Желтая карточка
Л. Матос
72'
71'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
68'
Желтая карточка
А. Драгович
62'
Замена
Б. Идейе
️️️️
Ю. Бельханда
60'
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Гармаш
Желтая карточка
Т. Окриашвили
59'
58'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
36'
Желтая карточка
Е. Макаренко
Желтая карточка
К. Ковальчук
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Антонов
Пас отдал
П. Кутас
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
22
Евгений Зубейко
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
77
Павел Кутас
ЦЗ
3
Лео Матос
ПЗ
82
Павел Ребенок
ЛП
8
Кирилл Ковальчук
ОП
19
Алексей Гай
ОП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
17
Владимир Аржанов
ПП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
99
Вадим Яворский
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
4-2-3-1
22
Безотосный
22
Зубейко
4
Тейку
77
Кутас
3
Лео Матос
8
Ковальчук
19
Гай
82
Ребенок
30
Окриашвили
17
Аржанов
69
Антонов
4-1-1-3-1
35
Коваль
21
Данило Силва
21
Вида
15
Драгович
8
Макаренко
5
Вукоевич
20
Бельханда
7
Ярмоленко
19
Гармаш
17
Ленс
70
Мбокани
69
Антонов
9
Диденко
9
Диденко
69
Антонов
17
Ленс
90
Безус
90
Безус
17
Ленс
19
Гармаш
20
Гусев
20
Гусев
19
Гармаш
20
Бельханда
12
Идейе
12
Идейе
20
Бельханда
Остались в запасе
Черноморец
Динамо К
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Роман Григорчук
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Черноморец - Динамо К
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Черноморец
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