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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Динамо К
Черноморец - Динамо К: обзор матча 18 сентября 2011
Черноморец
18.09.2011, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
16'
А. Донец
41'
А. Алиев (П)
42'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Динамо К
Замена
Е. Зубейко
️️️️
С. Сетти
Желтая карточка
К. Вангели
Желтая карточка
Д. Гармаш
Замена
И. Цыгырлаш
️️️️
Л. Матос
Замена
Д. Гармаш
️️️️
М. Нинкович
Желтая карточка
М. Нинкович
Замена
А. Диденко
️️️️
Д. Васин
ГОЛ! 1:2!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Милевский
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Алиев
Желтая карточка
Д. Васин
19'
17'
Желтая карточка
А. Милевский
ГОЛ! 1:0!
А. Донец
Пас отдал
С. Политыло
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Черноморец
22
Александр Николаев
ВР
35
Руслан Соляник
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
3-2-2-1-2
44
Паст
32
Вангели
16
Шиманек
2
Ковальчук
3
Донец
3
Лео Матос
89
Политыло
8
Ковальчук
6
Сетти
30
Каськов
39
Васин
4-2-2-2
1
Шовковский
21
Данило Силва
34
Хачериди
3
Бетао
3
Попов
5
Вукоевич
36
Нинкович
7
Ярмоленко
88
Алиев
0
Милевский
12
Идейе
6
Сетти
22
Зубейко
22
Зубейко
6
Сетти
39
Васин
9
Диденко
9
Диденко
39
Васин
3
Лео Матос
22
Цыгырлаш
22
Цыгырлаш
3
Лео Матос
36
Нинкович
19
Гармаш
19
Гармаш
36
Нинкович
Остались в запасе
Черноморец
Динамо К
35
Руслан Соляник
ЦЗ
22
Александр Николаев
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
35
Руслан Соляник
ЦЗ
22
Александр Николаев
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Черноморец - Динамо К
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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