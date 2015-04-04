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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Динамо К
Черноморец - Динамо К: обзор матча 04 апреля 2015
Черноморец
04.04.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
50'
О. Гусев
76'
Л. Теодорчик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Динамо К
80'
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
О. Гусев
76'
ГОЛ! 0:2!
Л. Теодорчик
71'
Замена
Е. Чумак
️️️️
Д. Гармаш
Желтая карточка
Ю. Мартыщук
70'
67'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
Д. Мбокани
64'
Желтая карточка
В. Буяльский
50'
ГОЛ! 0:1!
О. Гусев
Пас отдал
А. Ярмоленко
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
В. Кабаев
46'
Желтая карточка
П. Кутас
41'
Желтая карточка
А. Филимонов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
13
Юрий Мартыщук
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
42
Йован Крнета
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
27
Виталий Балашов
ЛП
33
Андрей Слинкин
ЦП
22
Владислав Кабаев
(К)
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
94
Олег Данченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
70
Дьемерси Мбокани
ЛЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЛП
34
Евгений Хачериди
ОП
5
Антунеш
ОП
20
Олег Гусев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
29
Виталий Буяльский
ПП
Главный тренер
Сергей Ребров
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
58
Олег Луценко
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
99
Вадим Яворский
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-2-1-2
64
Безрук
16
Филимонов
8
Кича
42
Крнета
77
Кутас
27
Балашов
33
Слинкин
22
Кабаев
94
Данченко
9
Диденко
4-2-3-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
7
Ярмоленко
21
Вида
70
Мбокани
34
Хачериди
5
Антунеш
29
Буяльский
20
Гусев
8
Сидорчук
19
Гармаш
22
Кабаев
24
Гречишкин
24
Гречишкин
22
Кабаев
19
Гармаш
28
Чумак
28
Чумак
19
Гармаш
20
Гусев
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
20
Гусев
70
Мбокани
91
Теодорчик
91
Теодорчик
70
Мбокани
Остались в запасе
Черноморец
Динамо К
58
Олег Луценко
ЦЗ
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
23
Александр Рыбка
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
58
Олег Луценко
ЦЗ
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
39
Денис Васин
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Черноморец - Динамо К
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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