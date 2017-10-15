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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Динамо К
Черноморец - Динамо К: обзор матча 15 октября 2017
Черноморец
15.10.2017, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Динамо К
14'
К. Ковалец
21'
А. Хобленко
78'
А. Кравец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Динамо К
82'
Желтая карточка
Д. Мбокани
78'
ГОЛ! 2:1!
А. Кравец
Пас отдал
Н. Морозюк
Желтая карточка
Д. Васин
60'
ГОЛ! 2:0!
А. Хобленко
Пас отдал
Д. Васин
21'
ГОЛ! 1:0!
К. Ковалец
Пас отдал
Д. Васин
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
30
Александр Гутор
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
39
Денис Васин
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
20
Олег Гусев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Черноморец
11
Никита Татарков
ЛВ
Динамо К
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Никита Корзун
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
2-1-1-2
30
Гутор
5
Жунич
25
Мартыненко
89
Политыло
6
Ковалец
9
Хобленко
39
Васин
2-5-2-1
35
Коваль
2
Пантич
4
Кадар
19
Пиварич
20
Гусев
29
Буяльский
19
Шепелев
6
Морозюк
19
Гармаш
8
Сидорчук
70
Мбокани
Остались в запасе
Черноморец
Динамо К
11
Никита Татарков
ЛВ
Главный тренер
Роман Григорчук
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Никита Корзун
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
11
Никита Татарков
ЛВ
Остались в запасе
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Никита Корзун
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Черноморец - Динамо К
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
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