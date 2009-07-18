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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Черноморец
Динамо К - Черноморец: обзор матча 18 июля 2009
Динамо К
18.07.2009, суббота, 20:00
Чемпионат Украины, 1 тур
5 : 0
Завершен
Черноморец
5'
С. Кравченко
17'
А. Милевский (П)
41'
О. Гусев
56'
А. Ярмоленко
80'
К. Корреа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Черноморец
Замена
Гильерме
️️️️
М. Нинкович
ГОЛ! 5:0!
К. Корреа
Желтая карточка
Е. Хачериди
Замена
Т. Гиоане
️️️️
О. Гусев
Замена
Д. Васин
️️️️
В. Мельник
Замена
А. Косырин
️️️️
А. Диденко
Замена
К. Корреа
️️️️
С. Кравченко
Замена
М. Райчевич
️️️️
С. Нудный
ГОЛ! 4:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
С. Кравченко
ГОЛ! 3:0!
О. Гусев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Милевский
17'
ГОЛ! 1:0!
С. Кравченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
26
Роман Еременко
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ОП
36
Милош Нинкович
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ЛФ
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
20
Олег Гусев
РФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Черноморец
0
Евгений Ширяев
ВР
13
Максим Белецкий
(К)
ЛЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ПЗ
82
Павел Ребенок
ЛП
12
Артем Касьянов
ЦП
6
Сергей Нудный
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
0
Руслан Левига
ПП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гришко
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Черноморец
1
Виталий Руденко
ВР
5
Александр Бабич
ЦЗ
81
Владимир Бондаренко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
39
Денис Васин
ЦФ
10
Александр Косырин
ЦФ
4-1-2-3
1
Шовковский
30
Эль Каддури
3
Бетао
34
Хачериди
26
Еременко
5
Вукоевич
36
Нинкович
14
Кравченко
7
Ярмоленко
0
Милевский
20
Гусев
4-5-1
0
Ширяев
4
Гришко
15
Шандрук
51
Яценко
13
Белецкий
0
Левига
12
Касьянов
6
Нудный
80
Мельник
82
Ребенок
9
Диденко
14
Кравченко
77
Корреа
77
Корреа
14
Кравченко
20
Гусев
0
Гиоане
0
Гиоане
20
Гусев
36
Нинкович
17
Гильерме
17
Гильерме
36
Нинкович
6
Нудный
7
Райчевич
7
Райчевич
6
Нудный
80
Мельник
39
Васин
39
Васин
80
Мельник
9
Диденко
10
Косырин
10
Косырин
9
Диденко
Остались в запасе
Динамо К
Черноморец
23
Александр Рыбка
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
5
Александр Бабич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
81
Владимир Бондаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
Главный тренер
Виктор Гришко
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
5
Александр Бабич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
81
Владимир Бондаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Виктор Гришко
Статистика матча Динамо К - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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