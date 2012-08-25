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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Черноморец
Динамо К - Черноморец: обзор матча 25 августа 2012
Динамо К
25.08.2012, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
23'
М. Нинкович
73'
Б. Идейе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Черноморец
86'
Замена
А. Диденко
️️️️
Л. Бурдужан
82'
Замена
А. Фелипе Бернардес Морейра
️️️️
Э. Бакай
Замена
О. Вукоевич
️️️️
М. Нинкович
77'
ГОЛ! 2:0!
Б. Идейе
73'
Желтая карточка
Е. Хачериди
71'
71'
Желтая карточка
А. Минейро
Замена
М. Рубен
️️️️
Н. Кранчар
64'
46'
Замена
К. Ковальчук
️️️️
И. Бобко
Замена
Раффаэл
️️️️
Дуду
46'
25'
Желтая карточка
И. Бобко
ГОЛ! 1:0!
М. Нинкович
Пас отдал
Н. Кранчар
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПЗ
92
Дуду
ЛП
44
Мигель Велозу
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
36
Милош Нинкович
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
27
Виталий Балашов
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
19
Элис Бакай
АП
3
Лео Матос
ПВ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
3
Бетао
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Черноморец
13
Юрий Мартыщук
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Коваль
0
Тайво
17
Михалик
34
Хачериди
20
Гусев
44
Велозу
92
Дуду
19
Кранчар
36
Нинкович
19
Гармаш
12
Идейе
4-1-3-2
44
Паст
77
Кутас
5
Бергер
14
Фонтанелло
70
Минейро
89
Политыло
3
Лео Матос
19
Бакай
27
Балашов
31
Бурдужан
21
Бобко
36
Нинкович
5
Вукоевич
5
Вукоевич
36
Нинкович
92
Дуду
11
Раффаэл
11
Раффаэл
92
Дуду
19
Кранчар
15
Рубен
15
Рубен
19
Кранчар
21
Бобко
8
Ковальчук
8
Ковальчук
21
Бобко
19
Бакай
7
Бернардес Морейра
7
Бернардес Морейра
19
Бакай
31
Бурдужан
9
Диденко
9
Диденко
31
Бурдужан
Остались в запасе
Динамо К
Черноморец
71
Денис Бойко
ВР
3
Бетао
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
13
Юрий Мартыщук
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
80
Борис Тащи
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
3
Бетао
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
13
Юрий Мартыщук
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
80
Борис Тащи
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Динамо К - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Кузьмин
(Николаев)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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