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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Черноморец
Динамо К - Черноморец: обзор матча 01 апреля 2012
Динамо К
01.04.2012, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Черноморец
27'
Б. Идейе
41'
Д. Гармаш
69'
А. Алиев
74'
С. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Черноморец
Желтая карточка
Г. Попов
Замена
В. Балашов
️️️️
Э. Бакай
Замена
А. Шевченко
️️️️
Б. Идейе
ГОЛ! 3:1!
С. Риера
ГОЛ! 3:0!
А. Алиев
Замена
М. Нинкович
️️️️
О. Гусев
ГОЛ! 2:0!
Д. Гармаш
Пас отдал
Г. Попов
Желтая карточка
Л. Бурдужан
ГОЛ! 1:0!
Б. Идейе
Пас отдал
А. Мехмеди
Желтая карточка
Л. Аруна
Желтая карточка
Е. Хачериди
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
20
Олег Гусев
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
3
Горан Попов
ЛП
25
Лукман Аруна
ОП
19
Денис Гармаш
АП
88
Александр Алиев
АП
14
Адмир Мехмеди
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
30
Леонардо Велозу
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
99
Сито Риера
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
19
Элис Бакай
АП
3
Лео Матос
ПВ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
14
Игорь Силантьев
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
4-1-2-2-1
1
Шовковский
20
Гусев
3
Бетао
34
Хачериди
21
Данило Силва
25
Аруна
3
Попов
14
Мехмеди
88
Алиев
19
Гармаш
12
Идейе
4-2-3-1
22
Безотосный
77
Кутас
5
Бергер
14
Фонтанелло
30
Велозу
8
Ковальчук
89
Политыло
3
Лео Матос
19
Бакай
99
Риера
31
Бурдужан
20
Гусев
36
Нинкович
36
Нинкович
20
Гусев
12
Идейе
7
Шевченко
7
Шевченко
12
Идейе
19
Бакай
27
Балашов
27
Балашов
19
Бакай
Остались в запасе
Динамо К
Черноморец
35
Максим Коваль
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
21
Иван Бобко
ЛВ
14
Игорь Силантьев
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
Остались в запасе
21
Иван Бобко
ЛВ
14
Игорь Силантьев
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Динамо К - Черноморец
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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