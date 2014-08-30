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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Черноморец
Динамо К - Черноморец: обзор матча 30 августа 2014
Динамо К
30.08.2014, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
21'
А. Ярмоленко
86'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Черноморец
87'
Замена
В. Кабаев
️️️️
В. Балашов
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
86'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
Ю. Бельханда
85'
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Ленс
76'
74'
Желтая карточка
Р. Фомин
Замена
Р. Безус
️️️️
С. Сидорчук
71'
46'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
С. Назаренко
46'
Замена
Р. Фомин
️️️️
А. Диденко
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Вида
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
4
Тейку
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Руслан Фомин
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
3-5-1-1
1
Шовковский
15
Драгович
21
Вида
21
Данило Силва
20
Бельханда
8
Макаренко
8
Сидорчук
37
Рыбалка
17
Ленс
7
Ярмоленко
11
Кравец
3-5-1-1
22
Безотосный
22
Зубейко
3
Сиваков
4
Тейку
9
Назаренко
19
Гай
8
Ковальчук
33
Слинкин
17
Аржанов
27
Балашов
9
Диденко
8
Сидорчук
90
Безус
90
Безус
8
Сидорчук
17
Ленс
20
Гусев
20
Гусев
17
Ленс
20
Бельханда
91
Теодорчик
91
Теодорчик
20
Бельханда
27
Балашов
22
Кабаев
22
Кабаев
27
Балашов
9
Назаренко
24
Гречишкин
24
Гречишкин
9
Назаренко
9
Диденко
19
Фомин
19
Фомин
9
Диденко
Остались в запасе
Динамо К
Черноморец
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Динамо К - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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