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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Динамо К
Черноморец - Динамо К: обзор матча 06 ноября 2022
Черноморец
06.11.2022, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Динамо К
25'
В. Цыганков (П)
48'
В. Буяльский
90+6'
В. Ванат (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Динамо К
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:3!
В. Ванат
Желтая карточка
М. Белый
88'
80'
Замена
К. Паррис
️️️️
С. Сидорчук
Замена
К. Кубемба
️️️️
А. Гладкий
69'
69'
Замена
Н. Кравченко
️️️️
Т. Кедзиора
63'
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
А. Караваев
53'
Желтая карточка
С. Сидорчук
48'
ГОЛ! 0:2!
В. Буяльский
Пас отдал
В. Цыганков
Замена
Р. Плакса
️️️️
С. Политыло
46'
46'
Замена
А. Сирота
️️️️
Д. Попов
46'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Кабаев
Желтая карточка
С. Кравченко
34'
Желтая карточка
М. Джеймс
30'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Цыганков
19'
Желтая карточка
Д. Лонвейк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Иван Бобко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
29
Максим Белый
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
32
Сергей Петько
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
28
Реалдо Фили
ЛВ
25
Максим Войтиховский
ЦП
77
Андрей Штогрин
ЦФ
20
Иван Литвиненко
ЦФ
10
Родион Плакса
ЦФ
19
Кевин Кубемба
ЦФ
Динамо К
74
Денис Игнатенко
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
1-5-1-3
1
Непогодов
33
Селин
14
Кравченко
17
Кузык
21
Бобко
89
Политыло
4
Джеймс
45
Брагару
29
Белый
22
Путря
20
Гладкий
4-3-2-1
35
Нещерет
94
Кедзиора
4
Попов
6
Забарный
20
Караваев
29
Буяльский
21
Лонвейк
8
Сидорчук
11
Цыганков
22
Кабаев
19
Ванат
89
Политыло
10
Плакса
10
Плакса
89
Политыло
20
Гладкий
19
Кубемба
19
Кубемба
20
Гладкий
20
Караваев
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
20
Караваев
4
Попов
34
Сирота
34
Сирота
4
Попов
94
Кедзиора
4
Кравченко
4
Кравченко
94
Кедзиора
22
Кабаев
19
Гармаш
19
Гармаш
22
Кабаев
8
Сидорчук
11
Паррис
11
Паррис
8
Сидорчук
Остались в запасе
Черноморец
Динамо К
30
Данил Варакута
ВР
32
Сергей Петько
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
25
Максим Войтиховский
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
28
Реалдо Фили
ЛВ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
20
Иван Литвиненко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
74
Денис Игнатенко
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
32
Сергей Петько
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
25
Максим Войтиховский
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
28
Реалдо Фили
ЛВ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
20
Иван Литвиненко
ЦФ
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Черноморец - Динамо К
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
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