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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Черноморец
Динамо К - Черноморец: обзор матча 11 августа 2013
Динамо К
11.08.2013, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Черноморец
54'
С. Сидорчук
41'
В. Приёмов
86'
С. Самодин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Черноморец
90'
+2
Желтая карточка
С. Самодин
86'
ГОЛ! 1:2!
С. Самодин
Пас отдал
П. Фонтанелло
83'
Замена
С. Самодин
️️️️
Ф. Джа Джедже
79'
Замена
Р. Валеев
️️️️
А. Гай
Травма
Е. Селин
78'
Желтая карточка
О. Гусев
75'
65'
Замена
С. Риера
️️️️
В. Приёмов
Замена
Е. Селин
️️️️
Е. Хачериди
57'
56'
Желтая карточка
А. Гай
ГОЛ! 1:1!
С. Сидорчук
54'
Замена
Р. Безус
️️️️
Ю. Бельханда
46'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
Б. Идейе
46'
Желтая карточка
А. Драгович
44'
41'
ГОЛ! 0:1!
В. Приёмов
Пас отдал
А. Антонов
39'
Желтая карточка
В. Приёмов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Олег Гусев
(К)
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
17
Джермейн Ленс
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
(К)
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ПЗ
80
Владимир Приёмов
ЛП
21
Иван Бобко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ОП
19
Алексей Гай
ОП
9
Франк Джа Джедже
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
99
Сито Риера
ЛВ
88
Ринар Валеев
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Коваль
14
Тремулинас
34
Хачериди
15
Драгович
20
Гусев
8
Сидорчук
25
Аруна
20
Бельханда
92
Дуду
17
Ленс
12
Идейе
4-2-2-1-1
22
Безотосный
32
Вангели
5
Бергер
14
Фонтанелло
70
Минейро
8
Ковальчук
19
Гай
9
Джа Джедже
80
Приёмов
21
Бобко
69
Антонов
34
Хачериди
33
Селин
33
Селин
34
Хачериди
20
Бельханда
90
Безус
90
Безус
20
Бельханда
12
Идейе
70
Мбокани
70
Мбокани
12
Идейе
19
Гай
88
Валеев
88
Валеев
19
Гай
80
Приёмов
99
Риера
99
Риера
80
Приёмов
9
Джа Джедже
22
Самодин
22
Самодин
9
Джа Джедже
Остались в запасе
Динамо К
Черноморец
1
Александр Шовковский
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Динамо К - Черноморец
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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