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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Черноморец
Динамо К - Черноморец: обзор матча 23 ноября 2024
Динамо К
23.11.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Черноморец
16'
В. Ванат
69'
В. Буяльский
88'
В. Рубчинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Черноморец
Желтая карточка
К. Вивчаренко
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
В. Рубчинский
Пас отдал
В. Буяльский
88'
Замена
Н. Михайленко
️️️️
Н. Шапаренко
84'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
В. Кабаев
84'
Замена
Н. Волошин
️️️️
А. Караваев
78'
Замена
Э. Герреро
️️️️
В. Ванат
78'
77'
Замена
И. Шевцов
️️️️
К. Сигеев
70'
Желтая карточка
М. Джарджу
ГОЛ! 2:0!
В. Буяльский
Пас отдал
В. Ванат
69'
64'
Замена
А. Габелок
️️️️
Б. Белошевский
ГОЛ! 1:0!
В. Ванат
Пас отдал
В. Буяльский
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Богдан Белошевский
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бущан
40
Биловар
32
Михавко
4
Попов
2
Вивчаренко
6
Бражко
20
Караваев
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
19
Ванат
3-1-3-1-1
1
Рудько
3
Кисиль
15
Лацабидзе
86
Удод
6
Белошевский
8
66
Сигеев
24
Джарджу
7
Петряк
9
10
Шапаренко
91
Михайленко
91
Михайленко
10
Шапаренко
22
Кабаев
15
Рубчинский
15
Рубчинский
22
Кабаев
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
20
Караваев
9
Волошин
9
Волошин
20
Караваев
33
33
6
Белошевский
28
Габелок
28
Габелок
6
Белошевский
66
Сигеев
90
Шевцов
90
Шевцов
66
Сигеев
Остались в запасе
Динамо К
Черноморец
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Роман Саленко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Роман Саленко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Динамо К - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Kozyryatsky Maksym, Ukraine
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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