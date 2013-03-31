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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Динамо К
Черноморец - Динамо К: обзор матча 31 марта 2013
Черноморец
31.03.2013, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
48'
О. Гусев
71'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Динамо К
90'
+3
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Д. Гармаш
89'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
О. Гусев
86'
Замена
Р. Безус
️️️️
Л. Аруна
Замена
П. Кутас
️️️️
А. Минейро
81'
Замена
И. Бобко
️️️️
К. Ковальчук
79'
Замена
А. Диденко
️️️️
Л. Матос
77'
71'
ГОЛ! 0:2!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Гармаш
Желтая карточка
Л. Матос
68'
48'
ГОЛ! 0:1!
О. Гусев
Пас отдал
Л. Аруна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
(К)
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
99
Сито Риера
ЛП
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
16
Максим Шацких
АП
3
Лео Матос
ПП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
(К)
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
11
Артем Старгородский
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
4-4-1-1
22
Безотосный
70
Минейро
5
Бергер
14
Фонтанелло
22
Зубейко
99
Риера
89
Политыло
8
Ковальчук
3
Лео Матос
16
Шацких
31
Бурдужан
4-1-1-3-1
35
Коваль
21
Данило Силва
34
Хачериди
21
Вида
0
Тайво
44
Велозу
25
Аруна
7
Ярмоленко
19
Гармаш
20
Гусев
12
Идейе
8
Ковальчук
21
Бобко
21
Бобко
8
Ковальчук
70
Минейро
77
Кутас
77
Кутас
70
Минейро
3
Лео Матос
9
Диденко
9
Диденко
3
Лео Матос
19
Гармаш
8
Сидорчук
8
Сидорчук
19
Гармаш
25
Аруна
90
Безус
90
Безус
25
Аруна
20
Гусев
14
Мехмеди
14
Мехмеди
20
Гусев
Остались в запасе
Черноморец
Динамо К
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Черноморец - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Черноморец
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