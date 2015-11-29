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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Черноморец
Динамо К - Черноморец: обзор матча 29 ноября 2015
Динамо К
29.11.2015, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
43'
Д. Гонсалес
47'
А. Ярмоленко (П)
87'
К. Ковалец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Черноморец
90'
+2
Вторая желтая
Г. Гадрани
87'
ГОЛ! 2:1!
К. Ковалец
80'
Замена
П. Переверза
️️️️
В. Кабаев
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Ярмоленко
72'
Желтая карточка
А. Драгович
67'
67'
Замена
К. Ковалец
️️️️
В. Куценко
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
М. Велозу
60'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Кравец
60'
48'
Желтая карточка
А. Филимонов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ярмоленко
47'
46'
Желтая карточка
С. Петько
46'
Желтая карточка
Г. Гадрани
46'
Замена
А. Калитов
️️️️
А. Слинкин
ГОЛ! 1:0!
Д. Гонсалес
Пас отдал
А. Ярмоленко
43'
35'
Желтая карточка
Е. Мартыненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
3
Радосав Петрович
ОП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
61
Евгений Смирнов
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Александр Бабич
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
82
Александр Калитов
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
АП
21
Петро Переверза
ЦФ
14
Евгений Мурашов
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
2-1-4-1-2
23
Рыбка
15
Драгович
21
Данило Силва
3
Петрович
37
Рыбалка
44
Велозу
8
Макаренко
29
Буяльский
7
Ярмоленко
10
Гонсалес
11
Кравец
3-5-2
64
Безрук
44
Гадрани
25
Мартыненко
16
Филимонов
61
Смирнов
94
Данченко
20
Куценко
33
Слинкин
32
Петько
22
Кабаев
7
Коркишко
11
Кравец
19
Гармаш
19
Гармаш
11
Кравец
7
Ярмоленко
20
Гусев
20
Гусев
7
Ярмоленко
44
Велозу
91
Теодорчик
91
Теодорчик
44
Велозу
33
Слинкин
82
Калитов
82
Калитов
33
Слинкин
22
Кабаев
21
Переверза
21
Переверза
22
Кабаев
20
Куценко
6
Ковалец
6
Ковалец
20
Куценко
Остались в запасе
Динамо К
Черноморец
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
14
Евгений Мурашов
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
Остались в запасе
14
Евгений Мурашов
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Динамо К - Черноморец
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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