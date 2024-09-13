В 6-м туре чемпионата Украины «Шахтер» принимает «Карпаты» на «Арене Львов». Оба клуба стремятся выйти на более высокий уровень после неудачных стартов в сезоне. «Шахтер» занимает 9-е место с 6 очками после 4 игр, а «Карпаты» расположились на 11-й строчке с 5 очками. Оба коллектива показывают нестабильные результаты, но «Шахтер» всегда силен дома и имеет преимущество в личных встречах с «Карпатами».

Анализ команды «Шахтер»

Под руководством Марино Пушича «Шахтер» демонстрирует атакующий стиль игры с упором на быстрые переходы в атаку. Однако команда страдает от проблем в обороне, пропуская более 1.4 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Николай Матвиенко, забивший 2 гола в 4 играх. «Шахтер» активно использует фланговую игру и стремится к доминированию на своей половине поля, однако уязвимость в защите создает сложности в матчах против сильных соперников.

Последние 5 матчей:

Александрия 4:3 Шахтер

Левый берег 0:1 Шахтер

Шахтер 0:1 Полесье

Ворскла 0:5 Шахтер

Динамо Загреб 2:2 Шахтер (тов.)

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 2.20 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Не проигрывает в 7 из 8 последних матчей дома

Анализ команды «Карпаты»

Мирон Маркевич и его «Карпаты» демонстрируют нестабильную игру, особенно на выезде. Команда не может выиграть в последних 3 матчах и продолжает пропускать в каждом матче. Лучший бомбардир команды – Амбросий Чачуа, забивший 3 гола в 6 играх. «Карпаты» активно используют быстрые атаки, но уязвимы в защите, пропуская в среднем 1.20 гола за игру.

Последние 5 матчей:

Карпаты 1:1 Ворскла

ЛНЗ 2:1 Карпаты

Карпаты 3:0 Черноморец (Кубок)

Карпаты 1:3 Динамо Киев

Карпаты 3:0 Кривбасс

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.80 гола за игру

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Забивает в 5 последних матчах

Тактический разбор

«Шахтер»: под руководством Пушича команда использует атакующую схему 4-3-3 с активными флангами и акцентом на контроль мяча в центре поля. Команда стремится к быстрой доставке мяча в атаку через фланги и полузащитников. Однако слабость обороны, особенно при быстрых контратаках соперников, заметна. Это может стать уязвимостью в матче против контратакующих «Карпат».

«Карпаты»: команда Маркевича предпочитает играть от обороны с быстрыми контратаками. Важная роль отводится флангам, где Чачуа активно помогает развивать атаки. Однако у «Карпат» также есть проблемы с обороной, что делает их уязвимыми против сильных атакующих команд, особенно таких как «Шахтер».

Личные встречи

02.11.2019 – Карпаты 0:3 Шахтер

04.08.2019 – Шахтер 3:0 Карпаты

10.03.2019 – Шахтер 5:0 Карпаты

28.09.2018 – Карпаты 1:6 Шахтер

04.03.2018 – Карпаты 0:3 Шахтер

Коэффициенты букмекера:

Победа «Шахтера»: 1.40

Ничья: 4.30

Победа «Карпат»: 6.50

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Победа «Шахтера» (1.40). Учитывая доминирование команды в очных встречах и их силу на домашней арене, это наиболее вероятный исход.

Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.80). Оба клуба склонны к результативным матчам, особенно с учетом уязвимостей в обороне.

Более рискованная ставка: Точный счет 3:1 в пользу «Шахтера» (12.00). Вполне вероятный исход с учетом атакующей силы «Шахтера» и способности «Карпат» забить хотя бы один гол.

Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 1.40.