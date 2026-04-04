5 апреля в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги «Оболонь» примет «Зарю». Хозяева занимают 12-е место с 21 очком, гости расположились на 8-й строчке с 28 очками. «Заря» имеет подавляющее преимущество в личных встречах.

«Оболонь»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме: команда не может выиграть в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Оболонь» забила всего 0.60 гола в среднем и пропустила 1.60. Атака практически отсутствует. Лучший бомбардир – Денис Устименко (6 голов в 20 матчах). Дома команда выступает увереннее: «Оболонь» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.

«Заря»

Гости подходят к матчу в хорошей атакующей форме. Команда забивает в 8 последних матчах и обязательно забивает в 4 последних. В последних 5 играх «Заря» забила 2.00 гола в среднем и пропустила 2.00. Лучший бомбардир – Филипп Будковский (9 голов в 19 матчах). В личных встречах с «Оболонью» «Заря» не проигрывает в 8 последних матчах.

Факты о командах

«Оболонь»

«Заря»

Прогноз на матч «Оболонь» – «Заря»

«Заря» имеет огромное психологическое преимущество: 8 матчей без поражений в личных встречах с «Оболонью». Хозяева находятся в кризисе и практически не забивают (0.60 гола за игру). «Заря» стабильно забивает (2.00 гола), но много пропускает. Учитывая историческое преимущество гостей и атакующие проблемы хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш «Зари».

