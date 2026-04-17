17.04.2026, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
4-1-2-2-1
1
5
Шевченко
44
50
28
Полегенько
6
Чех
20
75
Третьяков
10
Слободян
13
Мединский
9
Устименко
3-4-1-2
1
5
33
Веремиенко
95
10
15
21
Куйович
7
8
Одарюк
38
24
75
Третьяков
24
Прокопенко
24
Прокопенко
75
Третьяков
13
Мединский
55
Суханов
55
Суханов
13
Мединский
10
12
12
10
8
Одарюк
19
Бужин
19
Бужин
8
Одарюк
7
2
Кононов
2
Кононов
7
15
44
Плахтырь
44
Плахтырь
15
14
Марусич
14
Марусич
Остались в запасе
Оболонь
Полтава
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
96
Даниил Ермолов
ВР
11
Александр Пятов
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
11
Александр Пятов
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Владимир Сысенко
Статистика матча Оболонь - Полтава
1
1
4
Всего ударов по воротам
30
9
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Полтавы», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»