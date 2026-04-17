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  • «Оболонь» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

«Оболонь» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

17 апреля, 16:50
Оболонь
17.04.2026, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Полтава
82' О. Слободян (П)
54' V. Sad (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Denys Marchenko
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
50
D. Semenov
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
20
Roman Volokhatyi
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
Олег Слободян
АП
13
Игорь Мединский
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Полтава
1
Mykyta Minchev
ВР
5
V. Pidlepych
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
95
I. Kotsyumaka
ЦЗ
7
D. Galenkov
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
15
Vladyslav Danylenko
ЦП
21
Эмин Куйович
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Оболонь
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
90
Taras Liakh
ЦФ
Полтава
96
Даниил Ермолов
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
19
Николай Бужин
ПЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
44
Дмитрий Плахтырь
ОП
11
Александр Пятов
ЦП
14
Максим Марусич
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
4-1-2-2-1
1
5
Шевченко
44
50
28
Полегенько
6
Чех
20
75
Третьяков
10
Слободян
13
Мединский
9
Устименко
3-4-1-2
1
5
33
Веремиенко
95
10
15
21
Куйович
7
8
Одарюк
38
24
75
Третьяков
24
Прокопенко
24
Прокопенко
75
Третьяков
13
Мединский
55
Суханов
55
Суханов
13
Мединский
10
12
12
10
8
Одарюк
19
Бужин
19
Бужин
8
Одарюк
7
2
Кононов
2
Кононов
7
15
44
Плахтырь
44
Плахтырь
15
14
Марусич
14
Марусич
Остались в запасе
Оболонь
Полтава
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
96
Даниил Ермолов
ВР
11
Александр Пятов
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
11
Александр Пятов
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Владимир Сысенко
Статистика матча Оболонь - Полтава
1
1
4
Всего ударов по воротам
30
9
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Полтавы», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Полтава»

«Оболонь» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полтава Оболонь
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