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  • «Оболонь» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Оболонь» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 14:20
Оболонь
05.04.2026, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 22 тур
3 : 3
Завершен
Заря
36' В. Приймак 60' R. Volokhatyi
6' Р. Вантух 51' И. Пердута 65' Ф. Будковский (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
50
D. Semenov
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
3
Владислав Приймак
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
20
Roman Volokhatyi
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
13
Игорь Мединский
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
17
Роман Вантух
ЛЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
9
Сильвио Вокрри
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Оболонь
1
Denys Marchenko
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
10
Олег Слободян
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
9
R. Verley
ЦП
27
D. Jelavic
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
3-2-2-2-1
1
Федоривский
5
Шевченко
50
55
Суханов
4
Мороз
3
Приймак
75
Третьяков
20
30
Нестеренко
13
Мединский
9
Устименко
3-2-1-2
12
Турбаевский
4
Эскинья
55
Джордан
77
Кушниренко
23
Малиш
17
Вантух
44
Пердута
28
Будковский
11
Горбач
55
Суханов
24
Прокопенко
24
Прокопенко
55
Суханов
30
Нестеренко
10
Слободян
10
Слободян
30
Нестеренко
20
77
Бычек
77
Бычек
20
11
Горбач
17
17
11
Горбач
Остались в запасе
Оболонь
Заря
1
Denys Marchenko
ВР
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
9
R. Verley
ЦП
27
D. Jelavic
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Denys Marchenko
ВР
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
9
R. Verley
ЦП
27
D. Jelavic
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Оболонь - Заря
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Зари», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Заря»

«Оболонь» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Оболонь
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