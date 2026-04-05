05.04.2026, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
3-2-2-2-1
1
Федоривский
5
Шевченко
50
55
Суханов
4
Мороз
3
Приймак
75
Третьяков
20
30
Нестеренко
13
Мединский
9
Устименко
3-2-1-2
12
Турбаевский
4
Эскинья
55
Джордан
77
Кушниренко
23
Малиш
17
Вантух
44
Пердута
28
Будковский
11
Горбач
55
Суханов
24
Прокопенко
24
Прокопенко
55
Суханов
30
Нестеренко
10
Слободян
10
Слободян
30
Нестеренко
20
77
Бычек
77
Бычек
20
11
Горбач
17
17
11
Горбач
Остались в запасе
Оболонь
Заря
1
Denys Marchenko
ВР
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
9
R. Verley
ЦП
27
D. Jelavic
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Denys Marchenko
ВР
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
9
R. Verley
ЦП
27
D. Jelavic
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Оболонь - Заря
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Зари», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Заря»
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Источник: «Бомбардир»