03.05.2026, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Украина. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
3-4-1-1-1
1
Марченко
28
Полегенько
44
Жовтенко
50
24
Прокопенко
6
Чех
4
Мороз
55
Суханов
75
Третьяков
13
Мединский
9
Устименко
3-2-2-2-1
37
Яшков
55
74
Фарина
29
23
Гусев
69
8
21
Беляев
14
Глущенко
10
Козак
24
Овусу
55
Суханов
5
Шевченко
5
Шевченко
55
Суханов
75
Третьяков
23
Кулаковский
23
Кулаковский
75
Третьяков
6
Чех
17
Черненко
17
Черненко
6
Чех
13
Мединский
77
Бычек
77
Бычек
13
Мединский
9
Устименко
99
99
9
Устименко
21
Беляев
17
Морозко
17
Морозко
21
Беляев
10
Козак
20
Свитюха
20
Свитюха
10
Козак
29
22
Векляк
22
Векляк
29
24
Овусу
77
77
24
Овусу
Остались в запасе
Оболонь
Кудровка
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
2
Nazar Roienko
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
90
Taras Liakh
ЦФ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
39
Артем Мачелюк
ПЗ
73
Mykhailo Kulyk
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
19
Артур Думанюк
ОП
14
Kaya Makosso
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
2
Nazar Roienko
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
90
Taras Liakh
ЦФ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Остались в запасе
39
Артем Мачелюк
ПЗ
73
Mykhailo Kulyk
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
19
Артур Думанюк
ОП
14
Kaya Makosso
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Оболонь - Кудровка
3
2
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Кудровки», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Кудровка»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»