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  • «Оболонь» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Оболонь» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 11:50
Оболонь
03.05.2026, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Кудровка
90+2' Б. Векляк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Денис Марченко
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
50
D. Semenov
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
4
Тарас Мороз
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
13
Игорь Мединский
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Кудровка
37
Антон Яшков
ВР
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
55
Jair Collahuazo
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
8
A. Storchous
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Оболонь
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
2
Nazar Roienko
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Кудровка
73
Mykhailo Kulyk
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
17
Евгений Морозко
ЛВ
20
Денис Свитюха
ЛВ
19
Артур Думанюк
ОП
14
Kaya Makosso
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Марченко
28
Полегенько
44
Жовтенко
50
24
Прокопенко
6
Чех
4
Мороз
55
Суханов
75
Третьяков
13
Мединский
9
Устименко
3-2-2-2-1
37
Яшков
55
74
Фарина
29
23
Гусев
69
8
21
Беляев
14
Глущенко
10
Козак
24
Овусу
55
Суханов
5
Шевченко
5
Шевченко
55
Суханов
75
Третьяков
23
Кулаковский
23
Кулаковский
75
Третьяков
6
Чех
17
Черненко
17
Черненко
6
Чех
13
Мединский
77
Бычек
77
Бычек
13
Мединский
9
Устименко
99
99
9
Устименко
21
Беляев
17
Морозко
17
Морозко
21
Беляев
10
Козак
20
Свитюха
20
Свитюха
10
Козак
29
22
Векляк
22
Векляк
29
24
Овусу
77
77
24
Овусу
Остались в запасе
Оболонь
Кудровка
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
2
Nazar Roienko
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
90
Taras Liakh
ЦФ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
39
Артем Мачелюк
ПЗ
73
Mykhailo Kulyk
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
19
Артур Думанюк
ОП
14
Kaya Makosso
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
2
Nazar Roienko
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
90
Taras Liakh
ЦФ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Остались в запасе
39
Артем Мачелюк
ПЗ
73
Mykhailo Kulyk
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
19
Артур Думанюк
ОП
14
Kaya Makosso
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Оболонь - Кудровка
3
2
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Кудровки», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Кудровка»

«Оболонь» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кудровка Оболонь
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