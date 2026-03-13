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  • «Динамо» Киев – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

«Динамо» Киев – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

13 марта, 17:50
Динамо К
13.03.2026, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Оболонь
31' А. Ярмоленко (П) 40' М. Пономаренко
20' Д. Устименко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Александр Яцик
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Богдан Редушко
ЛФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
50
D. Semenov
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Roman Volokhatyi
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
Оболонь
1
Denys Marchenko
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
8
Артем Кулаковский
ЦП
70
Korkh Kiril
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Нещерет
2
Вивчаренко
40
Биловар
32
Михавко
13
Коробов
6
Бражко
8
Пихаленок
8
Яцик
7
Ярмоленко
70
Редушко
11
Пономаренко
3-2-2-1-1
1
Федоривский
44
50
32
28
Полегенько
5
Шевченко
20
17
Черненко
30
Нестеренко
9
Устименко
40
Биловар
4
Попов
4
Попов
40
Биловар
18
Тымчик
18
Тымчик
8
Яцик
91
Михайленко
91
Михайленко
8
Яцик
8
Пихаленок
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
9
Устименко
55
Суханов
55
Суханов
9
Устименко
17
Черненко
8
Кулаковский
8
Кулаковский
17
Черненко
30
Нестеренко
75
Третьяков
75
Третьяков
30
Нестеренко
24
Прокопенко
99
99
24
Прокопенко
Остались в запасе
Динамо К
Оболонь
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
1
Denys Marchenko
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
70
Korkh Kiril
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Остались в запасе
1
Denys Marchenko
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
70
Korkh Kiril
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Динамо К - Оболонь
2
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Оболони», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Оболонь»

«Динамо» Киев – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Динамо К
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