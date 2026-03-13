13.03.2026, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Украина. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-1-2
35
Нещерет
2
Вивчаренко
40
Биловар
32
Михавко
13
Коробов
6
Бражко
8
Пихаленок
8
Яцик
7
Ярмоленко
70
Редушко
11
Пономаренко
3-2-2-1-1
1
Федоривский
44
50
32
28
Полегенько
5
Шевченко
20
17
Черненко
30
Нестеренко
9
Устименко
40
Биловар
4
Попов
4
Попов
40
Биловар
18
Тымчик
18
Тымчик
8
Яцик
91
Михайленко
91
Михайленко
8
Яцик
8
Пихаленок
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
9
Устименко
55
Суханов
55
Суханов
9
Устименко
17
Черненко
8
Кулаковский
8
Кулаковский
17
Черненко
30
Нестеренко
75
Третьяков
75
Третьяков
30
Нестеренко
24
Прокопенко
99
99
24
Прокопенко
Остались в запасе
Динамо К
Оболонь
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
1
Denys Marchenko
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
70
Korkh Kiril
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Остались в запасе
1
Denys Marchenko
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
70
Korkh Kiril
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Динамо К - Оболонь
2
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Оболони», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Оболонь»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»