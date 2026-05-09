09.05.2026, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
3-4-3
1
Марченко
28
Полегенько
44
Жовтенко
50
5
Шевченко
6
Чех
4
Мороз
55
Суханов
77
Бычек
30
Нестеренко
13
Мединский
4-3-1-2
31
Билык
70
Кирюханцев
3
Григоращук
97
Климец
77
Кох
28
10
Себерио
8
Миронюк
99
Рохас
77
20
Сидун
4
Мороз
20
Волохатый
20
Волохатый
4
Мороз
77
Бычек
75
Третьяков
75
Третьяков
77
Бычек
30
Нестеренко
99
99
30
Нестеренко
77
2
2
77
8
Миронюк
5
Запорожец
5
Запорожец
8
Миронюк
20
Сидун
6
Ковалец
6
Ковалец
20
Сидун
99
Рохас
21
Супряга
21
Супряга
99
Рохас
Остались в запасе
Оболонь
Эпицентр
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
80
Artem Chornyi
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
71
Никита Федотов
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
80
Artem Chornyi
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
71
Никита Федотов
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Оболонь - Эпицентр
3
4
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Эпицентра», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Эпицентр»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»