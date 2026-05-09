Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Оболонь» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Оболонь» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 16:50
Оболонь
09.05.2026, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Эпицентр
9' К. Рохас 49' В. Сидун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Денис Марченко
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
50
D. Semenov
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
6
Максим Чех
ОП
4
Тарас Мороз
ОП
30
Иван Нестеренко
АП
13
Игорь Мединский
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
77
Нил Кох
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
97
Александр Климец
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
10
Джон Себерио
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
99
Карлос Рохас
ПВ
20
Вадим Сидун
ЦФ
77
Хоакинете
РФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
20
Роман Волохатый
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
80
Artem Chornyi
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Эпицентр
71
Никита Федотов
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
3-4-3
1
Марченко
28
Полегенько
44
Жовтенко
50
5
Шевченко
6
Чех
4
Мороз
55
Суханов
77
Бычек
30
Нестеренко
13
Мединский
4-3-1-2
31
Билык
70
Кирюханцев
3
Григоращук
97
Климец
77
Кох
28
10
Себерио
8
Миронюк
99
Рохас
77
20
Сидун
4
Мороз
20
Волохатый
20
Волохатый
4
Мороз
77
Бычек
75
Третьяков
75
Третьяков
77
Бычек
30
Нестеренко
99
99
30
Нестеренко
77
2
2
77
8
Миронюк
5
Запорожец
5
Запорожец
8
Миронюк
20
Сидун
6
Ковалец
6
Ковалец
20
Сидун
99
Рохас
21
Супряга
21
Супряга
99
Рохас
Остались в запасе
Оболонь
Эпицентр
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
80
Artem Chornyi
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
71
Никита Федотов
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
80
Artem Chornyi
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
71
Никита Федотов
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Оболонь - Эпицентр
3
4
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Эпицентра», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Эпицентр»

«Оболонь» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Эпицентр Оболонь
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
9
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
5
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+