Матч 1-го тура украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Оболонью» пройдет 2 августа 2026 года в Каменце-Подольском на стадионе «Эпицентр». Хозяева завершили прошлый сезон с впечатляющей семиматчевой беспроигрышной серией в чемпионате и не знают поражений на домашнем стадионе в восьми последних встречах, тогда как гости на финише предыдущего первенства уступили в последнем туре, но при этом традиционно уверенно играют против этого соперника. Стартовый тур – всегда проверка на готовность, и обе команды стремятся начать новый сезон с положительного результата. Сможет ли «Эпицентр» использовать фактор родного поля и продлить свои победные серии, или «Оболонь» вновь подтвердит статус неудобного соперника для хозяев?

Кто победит в матче

«Эпицентр» подходит к старту сезона с солидным багажом уверенности. Команда не проигрывает в семи последних матчах Премьер-лиги, а на своем поле и вовсе не знает горечи поражений на протяжении восьми встреч. Это говорит о серьезной домашней устойчивости и умении не уступать даже в сложных матчах. В то же время в пяти последних товарищеских играх хозяева забили всего 4 гола при 7 пропущенных, что вызывает вопросы к атакующей линии. Средняя результативность «Эпицентра» в этих матчах составила 0.80 забитых и 1.40 пропущенных за игру – цифры, которые не выглядят убедительными для команды, претендующей на высокие места. Однако стоит учитывать, что товарищеские матчи часто не отражают истинный уровень готовности, а турнирная статистика прошлого сезона выглядит куда более солидно. Важный фактор – «Эпицентр» забивает в пяти последних очных встречах с «Оболонью», что дает надежду на результативность и в этом матче.

«Оболонь» в межсезонье выглядела более убедительно в атаке: в пяти последних играх команда забила 7 голов при 4 пропущенных, что дает среднюю результативность 1.40 забитых и 0.80 пропущенных за матч. Оборона гостей выглядит особенно надежно – всего 0.80 пропущенных в среднем за игру. При этом «Оболонь» пропускает в трех последних матчах, что несколько снижает впечатление от защитных построений. В очных противостояниях у гостей явное преимущество: они не проигрывают в пяти из шести последних встреч с «Эпицентром» и забивают в пяти последних очных матчах. Это психологически важный аргумент, который может склонить чашу весов в их сторону. Однако стоит отметить, что в последней очной встрече, состоявшейся в мае 2026 года, была зафиксирована ничья 2:2, что говорит о способности хозяев давать бой даже при неблагоприятной исторической статистике.

Итоговый вывод: «Эпицентр» обладает серьезным преимуществом родного поля и длительной домашней беспроигрышной серией, однако атакующие показатели в предсезонных играх вызывают сомнения. «Оболонь» же выглядит более сбалансированно, особенно в обороне, и имеет психологическое преимущество над соперником. Очные встречи традиционно получаются результативными, и обе команды регулярно забивают друг другу. При этом статистика говорит в пользу гостей, которые крайне редко уступают «Эпицентру». Наиболее вероятным сценарием видится ничейный результат, при котором обе команды сумеют отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Эпицентр» силен прежде всего на своем поле, где не проигрывает в восьми последних играх, тогда как «Оболонь» подходит к матчу с более убедительной предсезонной статистикой, особенно в обороне. В очных встречах гости имеют явное преимущество, не проиграв в пяти из шести последних матчей, при этом обе команды стабильно забивают друг другу – «Эпицентр» отличался в пяти последних очных играх, и «Оболонь» – тоже в пяти. Это говорит о том, что встреча, скорее всего, будет результативной, а ничейный исход выглядит вполне вероятным сценарием, учитывая текущий баланс сил.

Личные встречи Побед - 1 (33%) Ничьих - 1 (33%) Побед - 1 (33%) 6 Забитых мячей 4 2 В среднем за матч 1.33 3:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч Украина. Премьер-лига, 1 тур Эпицентр 3 : 0 Оболонь Самая крупная ничья Украина. Премьер-лига, 27 тур Оболонь 2 : 2 Эпицентр Украина. Премьер-лига, 1 тур Эпицентр 3 : 0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 27 тур Оболонь 2 : 2 Эпицентр Украина. Премьер-лига, 12 тур Эпицентр 1 : 2 Оболонь

Составы команд Стартовые составы Запасные игроки Расстановка Эпицентр 71 Nikita Fedotov ВР 97 Oleksandr Klymets ЦЗ 7 Валерий Лучкевич ЦЗ 77 Нил Кох ЦЗ 17 Serjan Repaj ЦЗ 10 Джон Себерио ЦП 8 Николай Миронюк ЦП 14 R. Tavares ЦП 99 Карлос Рохас ПВ 20 Вадим Сидун ЦФ 9 Хоакинете РФ Главный тренер Сергей Нагорняк Оболонь 1 Назарий Федоривский ВР 5 Евгений Шевченко ЛЗ 30 Kyrylo Prokopchuk ЦЗ 3 Виталий Ермаков ЦЗ 2 Дмитрий Капинус ПЗ 55 Сергей Суханов ПЗ 28 Павел Полегенько ПЗ 20 Roman Volokhatyi ЦП 15 Дмитрий Мишнев ЦП 8 Артем Кулаковский ЦП 9 Денис Устименко ЦФ Главный тренер Валерий Иващенко Эпицентр 22 Arseniy Vavshko ВР 31 Олег Билык ВР 25 V. Gorin (pen.) ЦЗ 3 Степан Григоращук ЦЗ 11 Andriy Boyko ЦЗ 70 Игорь Кирюханцев ПЗ 28 Andriy Lipovuz ЦП 21 Nene ЦП 5 Евгений Запорожец ЦП 6 Кирилл Ковалец АП 59 Артем Козак ПВ 15 Maksym Yevpak ЦФ Оболонь 12 Kyrylo Barantsov ВР 44 Oleksandr Zhovtenko ЦЗ 32 Andriy Lomnytskyi ЦЗ 78 Vladyslav Skrygun ЦЗ 6 Максим Чех ОП 4 Тарас Мороз ОП 7 Andrii Matkevych ЦП 17 Евгений Морозко ЛВ 90 Taras Liakh ЦФ 99 Denys Teslyuk ЦФ 4-3-1-2 71 97 77 Кох 17 7 Лучкевич 10 Себерио 8 Миронюк 14 99 Рохас 20 Сидун 9 3-2-3-1 1 Федоривский 55 Суханов 30 3 Ермаков 28 Полегенько 5 Шевченко 20 15 Мишнев 8 Кулаковский 9 Устименко 17 25 25 17 7 Лучкевич 70 Кирюханцев 70 Кирюханцев 7 Лучкевич 10 Себерио 21 21 10 Себерио 9 59 Козак 59 Козак 9 20 Сидун 15 15 20 Сидун 15 Мишнев 6 Чех 6 Чех 15 Мишнев 8 Кулаковский 4 Мороз 4 Мороз 8 Кулаковский 55 Суханов 17 Морозко 17 Морозко 55 Суханов 20 99 99 20 Остались в запасе Эпицентр Оболонь 22 Arseniy Vavshko ВР 31 Олег Билык ВР 3 Степан Григоращук ЦЗ 11 Andriy Boyko ЦЗ 28 Andriy Lipovuz ЦП 5 Евгений Запорожец ЦП 6 Кирилл Ковалец АП Главный тренер Сергей Нагорняк 12 Kyrylo Barantsov ВР 44 Oleksandr Zhovtenko ЦЗ 32 Andriy Lomnytskyi ЦЗ 78 Vladyslav Skrygun ЦЗ 7 Andrii Matkevych ЦП 90 Taras Liakh ЦФ Главный тренер Валерий Иващенко Остались в запасе 22 Arseniy Vavshko ВР 31 Олег Билык ВР 3 Степан Григоращук ЦЗ 11 Andriy Boyko ЦЗ 28 Andriy Lipovuz ЦП 5 Евгений Запорожец ЦП 6 Кирилл Ковалец АП Остались в запасе 12 Kyrylo Barantsov ВР 44 Oleksandr Zhovtenko ЦЗ 32 Andriy Lomnytskyi ЦЗ 78 Vladyslav Skrygun ЦЗ 7 Andrii Matkevych ЦП 90 Taras Liakh ЦФ Главный тренер Сергей Нагорняк Главный тренер Валерий Иващенко

Прогноз на победителя

Учитывая длительную домашнюю беспроигрышную серию «Эпицентра» и его умение не уступать на своем поле, а также стабильную игру «Оболони» в обороне и ее историческое преимущество над соперником, мы прогнозируем ничейный результат в этом противостоянии. Обе команды имеют аргументы для победы, но, скорее всего, их взаимные сильные и слабые стороны уравновесят друг друга, а игра завершится разделом очков. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 3.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Оболонью» состоится 2 августа 2026 года в Каменце-Подольском на стадионе «Эпицентр» и начнется в 15:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.