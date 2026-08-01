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«Эпицентр» – «Оболонь»: кто победит в матче 1 тура Премьер-лиги 2026

01 августа 2026 9:47
Эпицентр - Оболонь
02 авг. 2026, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 1 тур
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3.15
Ничья
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Матч 1-го тура украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Оболонью» пройдет 2 августа 2026 года в Каменце-Подольском на стадионе «Эпицентр». Хозяева завершили прошлый сезон с впечатляющей семиматчевой беспроигрышной серией в чемпионате и не знают поражений на домашнем стадионе в восьми последних встречах, тогда как гости на финише предыдущего первенства уступили в последнем туре, но при этом традиционно уверенно играют против этого соперника. Стартовый тур – всегда проверка на готовность, и обе команды стремятся начать новый сезон с положительного результата. Сможет ли «Эпицентр» использовать фактор родного поля и продлить свои победные серии, или «Оболонь» вновь подтвердит статус неудобного соперника для хозяев?

Кто победит в матче

«Эпицентр» подходит к старту сезона с солидным багажом уверенности. Команда не проигрывает в семи последних матчах Премьер-лиги, а на своем поле и вовсе не знает горечи поражений на протяжении восьми встреч. Это говорит о серьезной домашней устойчивости и умении не уступать даже в сложных матчах. В то же время в пяти последних товарищеских играх хозяева забили всего 4 гола при 7 пропущенных, что вызывает вопросы к атакующей линии. Средняя результативность «Эпицентра» в этих матчах составила 0.80 забитых и 1.40 пропущенных за игру – цифры, которые не выглядят убедительными для команды, претендующей на высокие места. Однако стоит учитывать, что товарищеские матчи часто не отражают истинный уровень готовности, а турнирная статистика прошлого сезона выглядит куда более солидно. Важный фактор – «Эпицентр» забивает в пяти последних очных встречах с «Оболонью», что дает надежду на результативность и в этом матче.

«Оболонь» в межсезонье выглядела более убедительно в атаке: в пяти последних играх команда забила 7 голов при 4 пропущенных, что дает среднюю результативность 1.40 забитых и 0.80 пропущенных за матч. Оборона гостей выглядит особенно надежно – всего 0.80 пропущенных в среднем за игру. При этом «Оболонь» пропускает в трех последних матчах, что несколько снижает впечатление от защитных построений. В очных противостояниях у гостей явное преимущество: они не проигрывают в пяти из шести последних встреч с «Эпицентром» и забивают в пяти последних очных матчах. Это психологически важный аргумент, который может склонить чашу весов в их сторону. Однако стоит отметить, что в последней очной встрече, состоявшейся в мае 2026 года, была зафиксирована ничья 2:2, что говорит о способности хозяев давать бой даже при неблагоприятной исторической статистике.

Итоговый вывод: «Эпицентр» обладает серьезным преимуществом родного поля и длительной домашней беспроигрышной серией, однако атакующие показатели в предсезонных играх вызывают сомнения. «Оболонь» же выглядит более сбалансированно, особенно в обороне, и имеет психологическое преимущество над соперником. Очные встречи традиционно получаются результативными, и обе команды регулярно забивают друг другу. При этом статистика говорит в пользу гостей, которые крайне редко уступают «Эпицентру». Наиболее вероятным сценарием видится ничейный результат, при котором обе команды сумеют отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Эпицентр» силен прежде всего на своем поле, где не проигрывает в восьми последних играх, тогда как «Оболонь» подходит к матчу с более убедительной предсезонной статистикой, особенно в обороне. В очных встречах гости имеют явное преимущество, не проиграв в пяти из шести последних матчей, при этом обе команды стабильно забивают друг другу – «Эпицентр» отличался в пяти последних очных играх, и «Оболонь» – тоже в пяти. Это говорит о том, что встреча, скорее всего, будет результативной, а ничейный исход выглядит вполне вероятным сценарием, учитывая текущий баланс сил.

Личные встречи
Побед - 1 (33%)
Ничьих - 1 (33%)
Побед - 1 (33%)
6
Забитых мячей
4
2
В среднем за матч
1.33
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр
3 : 0
02.08.2026
Оболонь
Самая крупная ничья
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
2 : 2
09.05.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр
3 : 0
02.08.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
2 : 2
09.05.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 2
07.11.2025
Оболонь

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эпицентр
71
Nikita Fedotov
ВР
97
Oleksandr Klymets
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
17
Serjan Repaj
ЦЗ
10
Джон Себерио
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
14
R. Tavares
ЦП
99
Карлос Рохас
ПВ
20
Вадим Сидун
ЦФ
9
Хоакинете
РФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
30
Kyrylo Prokopchuk
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Roman Volokhatyi
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Эпицентр
22
Arseniy Vavshko
ВР
31
Олег Билык
ВР
25
V. Gorin (pen.)
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Andriy Boyko
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
21
Nene
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
59
Артем Козак
ПВ
15
Maksym Yevpak
ЦФ
Оболонь
12
Kyrylo Barantsov
ВР
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
4
Тарас Мороз
ОП
7
Andrii Matkevych
ЦП
17
Евгений Морозко
ЛВ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
4-3-1-2
71
97
77
Кох
17
7
Лучкевич
10
Себерио
8
Миронюк
14
99
Рохас
20
Сидун
9
3-2-3-1
1
Федоривский
55
Суханов
30
3
Ермаков
28
Полегенько
5
Шевченко
20
15
Мишнев
8
Кулаковский
9
Устименко
17
25
25
17
7
Лучкевич
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
7
Лучкевич
10
Себерио
21
21
10
Себерио
9
59
Козак
59
Козак
9
20
Сидун
15
15
20
Сидун
15
Мишнев
6
Чех
6
Чех
15
Мишнев
8
Кулаковский
4
Мороз
4
Мороз
8
Кулаковский
55
Суханов
17
Морозко
17
Морозко
55
Суханов
20
99
99
20
Остались в запасе
Эпицентр
Оболонь
22
Arseniy Vavshko
ВР
31
Олег Билык
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Andriy Boyko
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
12
Kyrylo Barantsov
ВР
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
22
Arseniy Vavshko
ВР
31
Олег Билык
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Andriy Boyko
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
Остались в запасе
12
Kyrylo Barantsov
ВР
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Валерий Иващенко

Прогноз на победителя

Учитывая длительную домашнюю беспроигрышную серию «Эпицентра» и его умение не уступать на своем поле, а также стабильную игру «Оболони» в обороне и ее историческое преимущество над соперником, мы прогнозируем ничейный результат в этом противостоянии. Обе команды имеют аргументы для победы, но, скорее всего, их взаимные сильные и слабые стороны уравновесят друг друга, а игра завершится разделом очков. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 3.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Оболонью» состоится 2 августа 2026 года в Каменце-Подольском на стадионе «Эпицентр» и начнется в 15:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Эпицентр» – «Оболонь»: смотреть онлайн

3.15
Ничья
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Оболонь Эпицентр
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