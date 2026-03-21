22 марта состоится матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Карпаты» примут «Оболонь». Хозяева находятся в хорошей форме и имеют преимущество в личных встречах. Гости испытывают проблемы на выезде.

«Карпаты»

Львовяне проводят уверенный сезон и располагаются в середине таблицы. После 20 туров команда набрала 23 очка и занимает 9-е место. В последних пяти матчах «Карпаты» забили 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустили 7 (в среднем 1.40). При этом дома команда не может выиграть в 7 последних матчах. В прошлом туре «Карпаты» разгромили «СК Полтаву» на выезде (4:0).

«Оболонь»

Киевский коллектив находится чуть ниже в таблице. После 19 туров (матч в запасе) команда набрала 21 очко и занимает 12-е место. На выезде «Оболонь» не может выиграть в 5 последних матчах УПЛ. В последних пяти матчах команда забила 4 гола (в среднем 0.80 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). Лучший бомбардир – Денис Устименко, на счету которого 6 голов в 19 матчах.

История личных встреч

«Карпаты» имеют преимущество в противостоянии с «Оболонью». Команда не проигрывает в 5 последних очных матчах и забивает в 5 последних встречах против этого соперника. В текущем сезоне 22 сентября 2025 года «Карпаты» на выезде обыграли «Оболонь» со счетом 2:0.

Прогноз на матч «Карпаты» – «Оболонь»

«Карпаты» набрали уверенность после крупной победы в прошлом туре (4:0 над «СК Полтавой»). Хозяева имеют отличную статистику в личных встречах (5 матчей без поражений) и стабильно забивают «Оболони». Проблема «Карпат» – домашняя серия без побед (7 матчей), которую нужно прерывать.

«Оболонь» испытывает трудности на выезде – 5 матчей без побед. Атака гостей не впечатляет (0.80 гола за игру), но оборона выглядит относительно надежно (1.00 пропущенных). Команда будет играть от обороны, рассчитывая на контратаки.

Учитывая преимущество «Карпат» в личных встречах и их уверенность после крупной победы, хозяева должны как минимум не проиграть. При этом обе команды не отличаются высокой результативностью.

Рекомендованные ставки: