9 мая состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Оболонь» примет «Эпицентр». Встреча соседей по нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Обе команды переживают непростой отрезок и отчаянно нуждаются в очках.

«Оболонь»

Киевляне подходят к матчу после домашней ничьей с «Кудровкой» (1:1) и не могут одержать победу на протяжении 8 последних матчей УПЛ. Команда пропускает в семи последних турах и имеет проблемы в обороне – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Денис Устименко с 6 голами в 24 матчах является лучшим бомбардиром. «Оболонь» стабильно забивает в трeх последних матчах и в четырeх последних очных встречах против «Эпицентра».

«Эпицентр»

Гости подходят к матчу после гостевой ничьей с «Вересом» (3:3) и играют вничью три последних тура подряд. Команда демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Joaquin Cifuentes с 6 голами в 26 матчах является лучшим бомбардиром. «Эпицентр» пропускает в среднем 1.00 гола за игру и забивает в четырeх последних очных матчах против «Оболони».

Факты о командах

«Оболонь»

Не может выиграть в 8 последних матчах УПЛ

Пропускает в 7 последних матчах УПЛ

В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах

Забивает в 4 последних очных матчах против «Эпицентра»

«Эпицентр»

Играет вничью в 3 последних матчах УПЛ

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних очных матчах против «Оболони»

Ничья в последнем матче с «Вересом» (3:3)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Оболонь» – «Эпицентр»

Встреча двух команд из нижней части таблицы обещает быть напряжeнной. «Оболонь» имеет преимущество домашнего поля и стабильно забивает в последних матчах. «Эпицентр» играет вничью три тура подряд и также забивает в очных встречах. Ожидаем результативный футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки