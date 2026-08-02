Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Эпицентр» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

«Эпицентр» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

2 августа, 14:20
Эпицентр
02.08.2026, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Оболонь
58' Х. (П) 67' Н. Миронюк 78' Х. (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эпицентр
71
Nikita Fedotov
ВР
97
Oleksandr Klymets
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
17
Serjan Repaj
ЦЗ
10
Джон Себерио
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
14
R. Tavares
ЦП
99
Карлос Рохас
ПВ
20
Вадим Сидун
ЦФ
9
Хоакинете
РФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
30
Kyrylo Prokopchuk
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Roman Volokhatyi
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Эпицентр
22
Arseniy Vavshko
ВР
31
Олег Билык
ВР
25
V. Gorin (pen.)
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Andriy Boyko
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
21
Nene
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
59
Артем Козак
ПВ
15
Maksym Yevpak
ЦФ
Оболонь
12
Kyrylo Barantsov
ВР
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
4
Тарас Мороз
ОП
7
Andrii Matkevych
ЦП
17
Евгений Морозко
ЛВ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
4-3-1-2
71
97
77
Кох
17
7
Лучкевич
10
Себерио
8
Миронюк
14
99
Рохас
20
Сидун
9
3-2-3-1
1
Федоривский
55
Суханов
30
3
Ермаков
28
Полегенько
5
Шевченко
20
15
Мишнев
8
Кулаковский
9
Устименко
17
25
25
17
7
Лучкевич
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
7
Лучкевич
10
Себерио
21
21
10
Себерио
9
59
Козак
59
Козак
9
20
Сидун
15
15
20
Сидун
15
Мишнев
6
Чех
6
Чех
15
Мишнев
8
Кулаковский
4
Мороз
4
Мороз
8
Кулаковский
55
Суханов
17
Морозко
17
Морозко
55
Суханов
20
99
99
20
Остались в запасе
Эпицентр
Оболонь
22
Arseniy Vavshko
ВР
31
Олег Билык
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Andriy Boyko
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
12
Kyrylo Barantsov
ВР
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
22
Arseniy Vavshko
ВР
31
Олег Билык
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Andriy Boyko
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
Остались в запасе
12
Kyrylo Barantsov
ВР
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Эпицентр - Оболонь
1
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Оболони», 1-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Оболонь»

«Эпицентр» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Эпицентр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
4
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
15:00
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
14:59
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
14:58
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
14:56
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
1
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
1
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
10
Все новости
Все новости
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
5
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
4
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Сборную Украины ограбили в Европе
27 марта
26
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
5 марта
4
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
25 февраля
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+