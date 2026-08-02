02.08.2026, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Украина. Премьер-лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Эпицентр
Эпицентр
4-3-1-2
71
97
77
Кох
17
7
Лучкевич
10
Себерио
8
Миронюк
14
99
Рохас
20
Сидун
9
3-2-3-1
1
Федоривский
55
Суханов
30
3
Ермаков
28
Полегенько
5
Шевченко
20
15
Мишнев
8
Кулаковский
9
Устименко
17
25
25
17
7
Лучкевич
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
7
Лучкевич
10
Себерио
21
21
10
Себерио
9
59
Козак
59
Козак
9
20
Сидун
15
15
20
Сидун
15
Мишнев
6
Чех
6
Чех
15
Мишнев
8
Кулаковский
4
Мороз
4
Мороз
8
Кулаковский
55
Суханов
17
Морозко
17
Морозко
55
Суханов
20
99
99
20
Остались в запасе
Эпицентр
Оболонь
22
Arseniy Vavshko
ВР
31
Олег Билык
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Andriy Boyko
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
12
Kyrylo Barantsov
ВР
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
22
Arseniy Vavshko
ВР
31
Олег Билык
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Andriy Boyko
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
Остались в запасе
12
Kyrylo Barantsov
ВР
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Эпицентр - Оболонь
1
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Оболони», 1-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Оболонь»
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Источник: «Бомбардир»