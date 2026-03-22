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  • «Карпаты» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Карпаты» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 17:50
Карпаты
22.03.2026, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Оболонь
22' Бруниньо 37' Х. Алькаин 53' Бруниньо 87' A. Shakh
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
73
Ростислав Лях
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
7
V. Paulo
ЦП
37
Бруниньо
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
99
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Оболонь
1
Denys Marchenko
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
50
D. Semenov
ЦЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
3
Владислав Приймак
ОП
20
Roman Volokhatyi
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Карпаты
30
Андрей Клищук
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
18
Eriki
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
10
Stênio
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
4-1-2-2-2
73
Лях
4
Бабогло
44
Холод
11
Мирошниченко
35
Фернандо
8
Чачуа
7
37
Бруниньо
70
Алькаин
99
Бабукарра
1
3-3-2-1-1
1
32
50
44
28
Полегенько
3
Приймак
5
Шевченко
20
8
Кулаковский
30
Нестеренко
9
Устименко
70
Алькаин
15
Рубчинский
15
Рубчинский
70
Алькаин
37
Бруниньо
33
33
37
Бруниньо
99
Бабукарра
19
Карабин
19
Карабин
99
Бабукарра
35
Фернандо
18
18
35
Фернандо
7
10
10
7
44
24
Прокопенко
24
Прокопенко
44
32
55
Суханов
55
Суханов
32
8
Кулаковский
75
Третьяков
75
Третьяков
8
Кулаковский
9
Устименко
13
Мединский
13
Мединский
9
Устименко
Остались в запасе
Карпаты
Оболонь
30
Андрей Клищук
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
14
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
19
Maksym Titov
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
14
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
19
Maksym Titov
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Карпаты - Оболонь
2
4
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Оболони», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты»«Оболонь»

«Карпаты» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Карпаты
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