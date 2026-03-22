Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Оболони», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Оболонь»