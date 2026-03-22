22.03.2026, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Карпаты
Карпаты
4-1-2-2-2
73
Лях
4
Бабогло
44
Холод
11
Мирошниченко
35
Фернандо
8
Чачуа
7
37
Бруниньо
70
Алькаин
99
Бабукарра
1
3-3-2-1-1
1
32
50
44
28
Полегенько
3
Приймак
5
Шевченко
20
8
Кулаковский
30
Нестеренко
9
Устименко
70
Алькаин
15
Рубчинский
15
Рубчинский
70
Алькаин
37
Бруниньо
33
33
37
Бруниньо
99
Бабукарра
19
Карабин
19
Карабин
99
Бабукарра
35
Фернандо
18
18
35
Фернандо
7
10
10
7
44
24
Прокопенко
24
Прокопенко
44
32
55
Суханов
55
Суханов
32
8
Кулаковский
75
Третьяков
75
Третьяков
8
Кулаковский
9
Устименко
13
Мединский
13
Мединский
9
Устименко
Остались в запасе
Карпаты
Оболонь
30
Андрей Клищук
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
14
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
19
Maksym Titov
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
14
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
19
Maksym Titov
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Карпаты - Оболонь
2
4
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Оболони», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Оболонь»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»