17.05.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
4-2-1-1-2
40
Окойе
11
Камара
27
Кабаселе
28
Соле
31
Кристенсен
8
Карлстрем
29
Атта
38
Миллер
20
Арисала
9
Дэвис
16
Букса
3-2-3-2
25
Аудеро
15
Бьянкетти
5
Луперто
3
Пеццелла
42
Терраччано
4
Барбиери
2
Торсбю
33
Грасси
14
Мале
9
Варди
90
Бонаццоли
20
Арисала
33
Земура
33
Земура
20
Арисала
27
Кабаселе
13
Бертола
13
Бертола
27
Кабаселе
11
Камара
29
Камара
29
Камара
11
Камара
9
Дэвис
7
Гуйе
7
Гуйе
9
Дэвис
38
Миллер
15
Байо
15
Байо
38
Миллер
4
Барбиери
15
Флориани
15
Флориани
4
Барбиери
14
Мале
18
Коллоколо
18
Коллоколо
14
Мале
2
Торсбю
27
Вандепутте
27
Вандепутте
2
Торсбю
9
Варди
11
Джурич
11
Джурич
9
Варди
90
Бонаццоли
29
Окереке
29
Окереке
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Удинезе
Кремонезе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
69
Лапо Нава
ВР
96
Marco Cassin
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
96
Marco Cassin
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Удинезе
Точно не сыграют
Кремонезе
Точно не сыграют
Статистика матча Удинезе - Кремонезе
1
3
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
9
Офсайды
4
5
Количество передач
525
305
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.45
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Кремонезе», 37-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Кремонезе»
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Источник: «Бомбардир»