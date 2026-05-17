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  • «Удинезе» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

«Удинезе» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

17 мая, 20:01
Удинезе
17.05.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Кремонезе
9' Д. Варди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
29
Артюр Атта
ОП
38
Леннон Миллер
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Кремонезе
25
Эмиль Аудеро
ВР
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Удинезе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Кремонезе
69
Лапо Нава
ВР
96
Marco Cassin
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
22
Мартин Пайеро
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
4-2-1-1-2
40
Окойе
11
Камара
27
Кабаселе
28
Соле
31
Кристенсен
8
Карлстрем
29
Атта
38
Миллер
20
Арисала
9
Дэвис
16
Букса
3-2-3-2
25
Аудеро
15
Бьянкетти
5
Луперто
3
Пеццелла
42
Терраччано
4
Барбиери
2
Торсбю
33
Грасси
14
Мале
9
Варди
90
Бонаццоли
20
Арисала
33
Земура
33
Земура
20
Арисала
27
Кабаселе
13
Бертола
13
Бертола
27
Кабаселе
11
Камара
29
Камара
29
Камара
11
Камара
9
Дэвис
7
Гуйе
7
Гуйе
9
Дэвис
38
Миллер
15
Байо
15
Байо
38
Миллер
4
Барбиери
15
Флориани
15
Флориани
4
Барбиери
14
Мале
18
Коллоколо
18
Коллоколо
14
Мале
2
Торсбю
27
Вандепутте
27
Вандепутте
2
Торсбю
9
Варди
11
Джурич
11
Джурич
9
Варди
90
Бонаццоли
29
Окереке
29
Окереке
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Удинезе
Кремонезе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
69
Лапо Нава
ВР
96
Marco Cassin
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
96
Marco Cassin
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Удинезе
Точно не сыграют
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
Юрген Эккеленкамп
ЦП
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Николо Дзаньоло
АП
Кремонезе
Точно не сыграют
Федерико Башкиротто
ПЗ
Фарис Мумбанья
ЦФ
Варрен Бондо
ЦП
Федерико Чеккерини
ЦЗ
Статистика матча Удинезе - Кремонезе
1
3
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
9
Офсайды
4
5
Количество передач
525
305
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.45
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Кремонезе», 37-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Кремонезе»

«Удинезе» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кремонезе Удинезе
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