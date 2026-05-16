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«Удинезе» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.50

16 мая 2026 12:36
Удинезе - Кремонезе
17 мая 2026, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 37 тур
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3.50
Ничья
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Семнадцатого мая 2026 года в 21:45 по Москве состоится поединок предпоследнего тура чемпионата Италии. Сражающийся за место под Солнцем «Кремонезе» пожалует в гости к «Удинезе».

«Удинезе»

«Фриульцы» отработали сезон на своем привычном уровне и идут аккурат в середине таблицы Серии А. У «черно-белых» достаточно качества и сбалансированного состава, чтобы уверенно брать очки у соперников, которые номинально уступают в классе команде Косты Руньяича.

Последние три игры:

  • Кальяри – Удинезе 0:2
  • Удинезе – Торино 2:0
  • Лацио – Удинезе 3:3

«Кремонезе»

«Кремонезе» пытается спастись и нанял для этой непростой миссии авторитетного в Италии специалиста – Марко Джампаоло. В последнем туре его команда радостно вынесла «мертвую» «Пизу», но все равно остается в зоне вылета. А между тем календарь не из приятных – после «Удинезе» ждет встреча с великолепным «Комо» Сеска Фабрегаса.

Последние три игры:

  • Кремонезе – Пиза 3:0
  • Кремонезе – Лацио 1:2
  • Наполи – Кремонезе 4:0

Очные встречи

  • Кремонезе – Удинезе – 1:1
  • Удинезе – Кремонезе 3:0
  • Кремонезе – Удинезе 0:0

Прогноз на матч «Удинезе» – «Кремонезе»

«Кремонезе» в состоянии зацепиться за очки в Удине, но в целом у команды Джампаоло не так много шансов остаться в элите. Считаем, что максимум в игре с «черно-белыми» – ничья, которая не особо порадует Джейми Варди и сотоварищей.

Прогноз: ничья, кеф – 3,50. Прогноз на счет – 1:1.

3.50
Ничья
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Кремонезе Удинезе
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