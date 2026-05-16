Семнадцатого мая 2026 года в 21:45 по Москве состоится поединок предпоследнего тура чемпионата Италии. Сражающийся за место под Солнцем «Кремонезе» пожалует в гости к «Удинезе».

«Удинезе»

«Фриульцы» отработали сезон на своем привычном уровне и идут аккурат в середине таблицы Серии А. У «черно-белых» достаточно качества и сбалансированного состава, чтобы уверенно брать очки у соперников, которые номинально уступают в классе команде Косты Руньяича.

Последние три игры:

Кальяри – Удинезе 0:2

Удинезе – Торино 2:0

Лацио – Удинезе 3:3

«Кремонезе»

«Кремонезе» пытается спастись и нанял для этой непростой миссии авторитетного в Италии специалиста – Марко Джампаоло. В последнем туре его команда радостно вынесла «мертвую» «Пизу», но все равно остается в зоне вылета. А между тем календарь не из приятных – после «Удинезе» ждет встреча с великолепным «Комо» Сеска Фабрегаса.

Последние три игры:

Кремонезе – Пиза 3:0

Кремонезе – Лацио 1:2

Наполи – Кремонезе 4:0

Очные встречи

Кремонезе – Удинезе – 1:1

Удинезе – Кремонезе 3:0

Кремонезе – Удинезе 0:0

Прогноз на матч «Удинезе» – «Кремонезе»

«Кремонезе» в состоянии зацепиться за очки в Удине, но в целом у команды Джампаоло не так много шансов остаться в элите. Считаем, что максимум в игре с «черно-белыми» – ничья, которая не особо порадует Джейми Варди и сотоварищей.

Прогноз: ничья, кеф – 3,50. Прогноз на счет – 1:1.