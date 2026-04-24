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  • «Наполи» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

«Наполи» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

24 апреля, 20:35
Наполи
24.04.2026, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
4 : 0
Завершен
Кремонезе
3' С. Мактоминей 45' Ф. Терраччано (АГ) 45+3' К. Де Брюйне 52' А. Сантос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Маттео Политано
(К) ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кремонезе
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
23
Гиоване
ЦФ
Кремонезе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-2-3-1
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Оливера
68
Лоботка
8
Мактоминей
27
Сантос
11
Де Брюйне
21
Политано
19
Хойлунд
3-2-3-2
25
Аудеро
15
Флориани
5
Луперто
3
Пеццелла
42
Терраччано
6
Башкиротто
38
Бондо
14
Мале
22
Пайеро
90
Бонаццоли
29
Окереке
37
Оливера
17
Беукема
17
Беукема
37
Оливера
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
11
Де Брюйне
11
Эльмас
11
Эльмас
11
Де Брюйне
19
Хойлунд
23
Гиоване
23
Гиоване
19
Хойлунд
5
Луперто
23
Фолино
23
Фолино
5
Луперто
14
Мале
4
Барбиери
4
Барбиери
14
Мале
38
Бондо
33
Грасси
33
Грасси
38
Бондо
29
Окереке
27
Вандепутте
27
Вандепутте
29
Окереке
15
Флориани
24
Дзербин
24
Дзербин
15
Флориани
Остались в запасе
Наполи
Кремонезе
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Наполи
Точно не сыграют
Давид Нерес
ПВ
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
Ромелу Лукаку
ЦФ
Антонио Вергара
АП
Кремонезе
Точно не сыграют
Фарис Мумбанья
ЦФ
Джейми Варди
ЦФ
Статистика матча Наполи - Кремонезе
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
7
11
Офсайды
2
0
Количество передач
573
434
Сейвы
5
6
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
3.16
0.28
xGP (предотвращенные голы)
-0.82
-0.82

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Кремонезе», 34 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Кремонезе»

«Наполи» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кремонезе Наполи
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