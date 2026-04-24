24.04.2026, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
Италия. Серия А, 34 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
Кремонезе
4-2-3-1
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Оливера
68
Лоботка
8
Мактоминей
27
Сантос
11
Де Брюйне
21
Политано
19
Хойлунд
3-2-3-2
25
Аудеро
15
Флориани
5
Луперто
3
Пеццелла
42
Терраччано
6
Башкиротто
38
Бондо
14
Мале
22
Пайеро
90
Бонаццоли
29
Окереке
37
Оливера
17
Беукема
17
Беукема
37
Оливера
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
11
Де Брюйне
11
Эльмас
11
Эльмас
11
Де Брюйне
19
Хойлунд
23
Гиоване
23
Гиоване
19
Хойлунд
5
Луперто
23
Фолино
23
Фолино
5
Луперто
14
Мале
4
Барбиери
4
Барбиери
14
Мале
38
Бондо
33
Грасси
33
Грасси
38
Бондо
29
Окереке
27
Вандепутте
27
Вандепутте
29
Окереке
15
Флориани
24
Дзербин
24
Дзербин
15
Флориани
Остались в запасе
Наполи
Кремонезе
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Наполи
Точно не сыграют
Кремонезе
Точно не сыграют
Статистика матча Наполи - Кремонезе
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
7
11
Офсайды
2
0
Количество передач
573
434
Сейвы
5
6
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
3.16
0.28
xGP (предотвращенные голы)
-0.82
-0.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Кремонезе», 34 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Кремонезе»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»