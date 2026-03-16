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  • «Кремонезе» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

«Кремонезе» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

16 марта, 21:35
Кремонезе
16.03.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 4
Завершен
Фиорентина
57' Д. Окереке
25' Ф. Паризи 32' Р. Пикколи 49' Додо 70' А. Гюдмюндссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
ВР
55
Франческо Фолино
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
29
Юссеф Мале
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
9
Милан Джурич
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
(К) ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
6
Лука Раньери
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кремонезе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Мартин Пайеро
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
7
Алессио Дзербин
ЛВ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
77
Давид Окереке
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Фиорентина
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
22
Якопо Фаццини
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
17
Джек Харрисон
ЛВ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
20
Мойзе Кен
ЦФ
3-2-3-2
1
Аудеро
55
Фолино
5
Луперто
23
Чеккерини
4
Барбиери
22
Флориани
2
Торсбю
29
Мале
38
Бондо
90
Бонаццоли
9
Джурич
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
65
Паризи
21
Госенс
3
Понграчич
2
Додо
8
Мандрагора
6
Раньери
4
Брешианини
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
91
Пикколи
23
Чеккерини
24
Терраччано
24
Терраччано
23
Чеккерини
38
Бондо
33
Грасси
33
Грасси
38
Бондо
29
Мале
27
Вандепутте
27
Вандепутте
29
Мале
22
Флориани
7
Дзербин
7
Дзербин
22
Флориани
2
Торсбю
77
Окереке
77
Окереке
2
Торсбю
21
Госенс
3
Ругани
3
Ругани
21
Госенс
8
Мандрагора
27
Ндур
27
Ндур
8
Мандрагора
65
Паризи
22
Фаццини
22
Фаццини
65
Паризи
6
Раньери
80
Фаббиан
80
Фаббиан
6
Раньери
10
Гюдмюндссон
17
Харрисон
17
Харрисон
10
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Кремонезе
Фиорентина
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
32
Мартин Пайеро
ЦП
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
32
Мартин Пайеро
ЦП
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кремонезе
Точно не сыграют
Федерико Башкиротто
ПЗ
Микеле Коллоколо
ЦП
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
Джейми Варди
ЦФ
Фиорентина
Точно не сыграют
Тарик Лэмпти
ПЗ
Лука Леццерини
ВР
Манор Соломон
ЛВ
Никколо Фортини
ЛЗ
Статистика матча Кремонезе - Фиорентина
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
17
16
Офсайды
0
2
Количество передач
350
398
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.69
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Фиорентины», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Фиорентина»

«Кремонезе» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Кремонезе
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