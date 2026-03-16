16.03.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Кремонезе
Кремонезе
3-2-3-2
1
Аудеро
55
Фолино
5
Луперто
23
Чеккерини
4
Барбиери
22
Флориани
2
Торсбю
29
Мале
38
Бондо
90
Бонаццоли
9
Джурич
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
65
Паризи
21
Госенс
3
Понграчич
2
Додо
8
Мандрагора
6
Раньери
4
Брешианини
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
91
Пикколи
23
Чеккерини
24
Терраччано
24
Терраччано
23
Чеккерини
38
Бондо
33
Грасси
33
Грасси
38
Бондо
29
Мале
27
Вандепутте
27
Вандепутте
29
Мале
22
Флориани
7
Дзербин
7
Дзербин
22
Флориани
2
Торсбю
77
Окереке
77
Окереке
2
Торсбю
21
Госенс
3
Ругани
3
Ругани
21
Госенс
8
Мандрагора
27
Ндур
27
Ндур
8
Мандрагора
65
Паризи
22
Фаццини
22
Фаццини
65
Паризи
6
Раньери
80
Фаббиан
80
Фаббиан
6
Раньери
10
Гюдмюндссон
17
Харрисон
17
Харрисон
10
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Кремонезе
Фиорентина
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
32
Мартин Пайеро
ЦП
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
32
Мартин Пайеро
ЦП
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кремонезе
Точно не сыграют
Фиорентина
Точно не сыграют
Статистика матча Кремонезе - Фиорентина
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
17
16
Офсайды
0
2
Количество передач
350
398
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.69
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Фиорентины», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»