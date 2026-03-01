Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Милана», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Милан»