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  • «Кремонезе» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Кремонезе» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 13:20
Кремонезе
01.03.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Милан
90' С. Павлович 90+4' Р. Леау
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
ВР
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
55
Франческо Фолино
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
29
Юссеф Мале
ЦП
7
Алессио Дзербин
ЛВ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
10
Джейми Варди
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Юссуф Фофана
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кремонезе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
32
Мартин Пайеро
ЦП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Милан Джурич
ЦФ
Милан
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-2-2-2
1
Аудеро
15
Бьянкетти
5
Луперто
3
Пеццелла
55
Фолино
2
Торсбю
29
Мале
27
Вандепутте
7
Дзербин
90
Бонаццоли
10
Варди
4-3-3
16
Меньян
23
Томори
16
Де Винтер
31
Павлович
33
Бартезаги
19
Фофана
10
Модрич
14
Рабьо
22
Салемакерс
10
Пулишич
10
Леау
7
Дзербин
4
Барбиери
4
Барбиери
7
Дзербин
15
Бьянкетти
24
Терраччано
24
Терраччано
15
Бьянкетти
27
Вандепутте
33
Грасси
33
Грасси
27
Вандепутте
10
Варди
9
Джурич
9
Джурич
10
Варди
33
Бартезаги
7
Эступиньян
7
Эступиньян
33
Бартезаги
23
Томори
24
Атекаме
24
Атекаме
23
Томори
19
Фофана
4
Риччи
4
Риччи
19
Фофана
22
Салемакерс
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
22
Салемакерс
10
Пулишич
18
Нкунку
18
Нкунку
10
Пулишич
Остались в запасе
Кремонезе
Милан
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
32
Мартин Пайеро
ЦП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
27
Давид Одогу
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
32
Мартин Пайеро
ЦП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
27
Давид Одогу
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кремонезе
Точно не сыграют
Федерико Башкиротто
ПЗ
Микеле Коллоколо
ЦП
Фарис Мумбанья
ЦФ
Милан
Точно не сыграют
Маттео Габбиа
ЦЗ
Сантьяго Хименес
ЦФ
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Статистика матча Кремонезе - Милан
2
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
14
10
Офсайды
2
3
Количество передач
366
435
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
15
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.99
3.64
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Милана», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Милан»

«Кремонезе» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Кремонезе
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