01.03.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Кремонезе
Кремонезе
4-2-2-2
1
Аудеро
15
Бьянкетти
5
Луперто
3
Пеццелла
55
Фолино
2
Торсбю
29
Мале
27
Вандепутте
7
Дзербин
90
Бонаццоли
10
Варди
4-3-3
16
Меньян
23
Томори
16
Де Винтер
31
Павлович
33
Бартезаги
19
Фофана
10
Модрич
14
Рабьо
22
Салемакерс
10
Пулишич
10
Леау
7
Дзербин
4
Барбиери
4
Барбиери
7
Дзербин
15
Бьянкетти
24
Терраччано
24
Терраччано
15
Бьянкетти
27
Вандепутте
33
Грасси
33
Грасси
27
Вандепутте
10
Варди
9
Джурич
9
Джурич
10
Варди
33
Бартезаги
7
Эступиньян
7
Эступиньян
33
Бартезаги
23
Томори
24
Атекаме
24
Атекаме
23
Томори
19
Фофана
4
Риччи
4
Риччи
19
Фофана
22
Салемакерс
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
22
Салемакерс
10
Пулишич
18
Нкунку
18
Нкунку
10
Пулишич
Остались в запасе
Кремонезе
Милан
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
32
Мартин Пайеро
ЦП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
27
Давид Одогу
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
32
Мартин Пайеро
ЦП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
27
Давид Одогу
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кремонезе
Точно не сыграют
Милан
Точно не сыграют
Статистика матча Кремонезе - Милан
2
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
14
10
Офсайды
2
3
Количество передач
366
435
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
15
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.99
3.64
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Милана», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»