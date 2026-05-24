24.05.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Кремонезе
Кремонезе
4-3-1-2
25
Аудеро
15
Бьянкетти
5
Луперто
3
Пеццелла
42
Терраччано
2
Торсбю
33
Грасси
14
Мале
24
Дзербин
9
Варди
90
Бонаццоли
4-1-1-2-2
1
Бутез
27
Смольчич
4
Рамон
2
Кемпф
5
Морено
21
Перроне
20
Батурина
11
Диао
17
Родригес
7
Да Кунья
9
Дувикас
42
Терраччано
4
Барбиери
4
Барбиери
42
Терраччано
24
Дзербин
15
Флориани
15
Флориани
24
Дзербин
90
Бонаццоли
8
8
90
Бонаццоли
2
Торсбю
18
Коллоколо
18
Коллоколо
2
Торсбю
14
Мале
27
Вандепутте
27
Вандепутте
14
Мале
5
Морено
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
5
Морено
11
Диао
23
Войвода
23
Войвода
11
Диао
20
Батурина
6
Роберто
6
Роберто
20
Батурина
17
Родригес
8
Какере
8
Какере
17
Родригес
9
Дувикас
21
Мората
21
Мората
9
Дувикас
Остались в запасе
Кремонезе
Комо
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
26
Tommaso Vigilati
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
29
Давид Окереке
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
58
Samuele Pisati
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
49
Riccardo Cassano
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
26
Tommaso Vigilati
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
29
Давид Окереке
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
58
Samuele Pisati
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
49
Riccardo Cassano
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Кремонезе
Точно не сыграют
Комо
Точно не сыграют
Статистика матча Кремонезе - Комо
4
3
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
12
Офсайды
3
3
Количество передач
208
510
Сейвы
2
0
Точность передач %
68
89
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.06
2.47
xGP (предотвращенные голы)
-0.17
-0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Комо», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Комо»
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Источник: «Бомбардир»