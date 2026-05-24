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  • «Кремонезе» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

«Кремонезе» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

24 мая, 20:35
Кремонезе
24.05.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 4
Завершен
Комо
55' Ф. Бонаццоли (П)
36' Х. Родригес 51' А. Дувикас 74' Л. Да Кунья (П) 81' Л. Да Кунья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кремонезе
25
Эмиль Аудеро
ВР
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Комо
1
Жан Бутез
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
17
Хесус Родригес
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Кремонезе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
26
Tommaso Vigilati
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
8
Simone Lottici Tessadri
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
58
Samuele Pisati
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
49
Riccardo Cassano
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
15
Бьянкетти
5
Луперто
3
Пеццелла
42
Терраччано
2
Торсбю
33
Грасси
14
Мале
24
Дзербин
9
Варди
90
Бонаццоли
4-1-1-2-2
1
Бутез
27
Смольчич
4
Рамон
2
Кемпф
5
Морено
21
Перроне
20
Батурина
11
Диао
17
Родригес
7
Да Кунья
9
Дувикас
42
Терраччано
4
Барбиери
4
Барбиери
42
Терраччано
24
Дзербин
15
Флориани
15
Флориани
24
Дзербин
90
Бонаццоли
8
8
90
Бонаццоли
2
Торсбю
18
Коллоколо
18
Коллоколо
2
Торсбю
14
Мале
27
Вандепутте
27
Вандепутте
14
Мале
5
Морено
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
5
Морено
11
Диао
23
Войвода
23
Войвода
11
Диао
20
Батурина
6
Роберто
6
Роберто
20
Батурина
17
Родригес
8
Какере
8
Какере
17
Родригес
9
Дувикас
21
Мората
21
Мората
9
Дувикас
Остались в запасе
Кремонезе
Комо
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
26
Tommaso Vigilati
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
29
Давид Окереке
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
58
Samuele Pisati
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
49
Riccardo Cassano
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
26
Tommaso Vigilati
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
29
Давид Окереке
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
58
Samuele Pisati
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
49
Riccardo Cassano
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Кремонезе
Точно не сыграют
Федерико Башкиротто
ПЗ
Варрен Бондо
ЦП
Фарис Мумбанья
ЦФ
Микаил Файе
ЦЗ
Мартин Пайеро
ЦП
Антонио Санабрия
ЦФ
Комо
Точно не сыграют
Джейден Аддаи
ПВ
Алекс Валье
ЛЗ
Статистика матча Кремонезе - Комо
4
3
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
12
Офсайды
3
3
Количество передач
208
510
Сейвы
2
0
Точность передач %
68
89
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.06
2.47
xGP (предотвращенные голы)
-0.17
-0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Комо», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Комо»

«Кремонезе» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Кремонезе
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