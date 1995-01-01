Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|12
|Карнесекки Марко
|Вра
|22
|15
|0
|0
|1
|0
|€ 8 млн.
|3
|Валери Эмануэле
|Защ
|24
|23
|2
|2
|3
|0
|-
|17
|Серникола Леонардо
|Защ
|25
|20
|1
|1
|6
|0
|€ 1.5 млн.
|15
|Бьянкетти Маттео
|Защ
|29
|17
|1
|0
|1
|0
|€ 0.8 млн.
|4
|Айву Эмануэль
|Защ
|22
|17
|0
|0
|3
|0
|€ 3 млн.
|44
|Лочошвили Лука
|Защ
|24
|15
|0
|1
|4
|0
|€ 1.5 млн.
|33
|Куальята Джакомо
|Защ
|23
|13
|0
|0
|0
|0
|€ 0.8 млн.
|15
|Васкес Йохан
|Защ
|24
|12
|0
|0
|4
|0
|€ 4 млн.
|21
|Кирикеш Влад
|Защ
|33
|10
|0
|0
|2
|0
|€ 1.8 млн.
|18
|Гильоне Паоло
|Защ
|26
|9
|0
|1
|2
|0
|€ 2 млн.
|24
|Феррари Алекс
|Защ
|28
|8
|0
|0
|2
|0
|€ 1.5 млн.
|5
|Хендри Джек
|Защ
|27
|4
|0
|0
|1
|0
|€ 3.8 млн.
|6
|Пикель Чарльз
|Пол
|25
|22
|1
|0
|6
|0
|-
|11
|Мейте Суалихо
|Пол
|28
|18
|0
|1
|5
|0
|€ 5 млн.
|19
|Кастаньетти Микеле
|Пол
|33
|15
|0
|0
|1
|0
|-
|18
|Аскасибар Сантьяго
|Пол
|26
|13
|0
|1
|1
|0
|€ 6.5 млн.
|24
|Бенасси Марко
|Пол
|28
|6
|0
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|62
|Миланезе Томмазо
|Пол
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|27
|Гальдамес Пабло
|Пол
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 2 млн.
|4
|Аселла Кристиан
|Пол
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|77
|Окереке Давид
|Нап
|25
|22
|5
|0
|4
|0
|€ 4.5 млн.
|9
|Чиофани Даниэл
|Нап
|37
|21
|4
|1
|0
|0
|€ 0.7 млн.
|33
|Дессер Сирьель
|Нап
|28
|18
|3
|1
|2
|0
|€ 6 млн.
|10
|Буонаюто Кристиан
|Нап
|30
|17
|0
|0
|2
|0
|-
|98
|Дзанимачча Лука
|Нап
|24
|15
|0
|0
|2
|0
|€ 0.3 млн.
|64
|Афена-Гьян Феликс
|Нап
|20
|15
|0
|0
|1
|0
|€ 6 млн.
|74
|Тсаджут Франк
|Нап
|23
|10
|2
|1
|1
|0
|-
|7
|Баез Джейми
|Нап
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1.4 млн.
|11
|Ди Кармине Самуэль
|Нап
|34
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|45
|Сарр Мухамаду
|Вра
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|Чезковски Дориан
|Вра
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
|13
|Саро Джанлука
|Вра
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.2 млн.
Всего игроков: 32, из них вратарей: 4, защитников: 11, полузащитников: 8, нападающих: 9