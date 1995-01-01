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    Кремонезе - состав

    Город Кремона
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.uscremonese.it
    Стадион Джованни Зини
    Тренер Давиде Баллардини
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    12 Карнесекки Марко Италия Вра 22 15 0 0 1 0 € 8 млн.
    3 Валери Эмануэле Италия Защ 24 23 2 2 3 0 -
    17 Серникола Леонардо Италия Защ 25 20 1 1 6 0 € 1.5 млн.
    15 Бьянкетти Маттео Италия Защ 29 17 1 0 1 0 € 0.8 млн.
    4 Айву Эмануэль Австрия Защ 22 17 0 0 3 0 € 3 млн.
    44 Лочошвили Лука Грузия Защ 24 15 0 1 4 0 € 1.5 млн.
    33 Куальята Джакомо Италия Защ 23 13 0 0 0 0 € 0.8 млн.
    15 Васкес Йохан Мексика Защ 24 12 0 0 4 0 € 4 млн.
    21 Кирикеш Влад Румыния Защ 33 10 0 0 2 0 € 1.8 млн.
    18 Гильоне Паоло Италия Защ 26 9 0 1 2 0 € 2 млн.
    24 Феррари Алекс Италия Защ 28 8 0 0 2 0 € 1.5 млн.
    5 Хендри Джек Шотландия Защ 27 4 0 0 1 0 € 3.8 млн.
    6 Пикель Чарльз Швейцария Пол 25 22 1 0 6 0 -
    11 Мейте Суалихо Франция Кот-д'Ивуар Пол 28 18 0 1 5 0 € 5 млн.
    19 Кастаньетти Микеле Италия Пол 33 15 0 0 1 0 -
    18 Аскасибар Сантьяго Аргентина Пол 26 13 0 1 1 0 € 6.5 млн.
    24 Бенасси Марко Италия Пол 28 6 0 0 0 0 € 1.5 млн.
    62 Миланезе Томмазо Италия Пол 20 2 0 0 0 0 -
    27 Гальдамес Пабло Чили Пол 26 2 0 0 0 0 € 2 млн.
    4 Аселла Кристиан Италия Пол 20 1 0 0 0 0 -
    77 Окереке Давид Нигерия Нап 25 22 5 0 4 0 € 4.5 млн.
    9 Чиофани Даниэл Италия Нап 37 21 4 1 0 0 € 0.7 млн.
    33 Дессер Сирьель Нигерия Бельгия Нап 28 18 3 1 2 0 € 6 млн.
    10 Буонаюто Кристиан Италия Нап 30 17 0 0 2 0 -
    98 Дзанимачча Лука Италия Нап 24 15 0 0 2 0 € 0.3 млн.
    64 Афена-Гьян Феликс Гана Нап 20 15 0 0 1 0 € 6 млн.
    74 Тсаджут Франк Италия Нап 23 10 2 1 1 0 -
    7 Баез Джейми Уругвай Нап 27 2 0 0 0 0 € 1.4 млн.
    11 Ди Кармине Самуэль Италия Нап 34 2 0 0 0 0 € 0.5 млн.
    45 Сарр Мухамаду Сенегал Вра 26 - - - - - -
    22 Чезковски Дориан Польша Вра 21 - - - - - € 0.1 млн.
    13 Саро Джанлука Италия Вра 22 - - - - - € 0.2 млн.
    Всего игроков: 32, из них вратарей: 4, защитников: 11, полузащитников: 8, нападающих: 9
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