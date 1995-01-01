Турниры:
Италия. Серия А (2022/2023)
|24 тур
|28 февраля, вторник
|20:30
|Кремонезе
|2:1
|Рома
|23 тур
|20 февраля, понедельник
|22:45
|Торино
|2:2
|Кремонезе
|22 тур
|12 февраля, воскресенье
|22:45
|Наполи
|3:0
|Кремонезе
|21 тур
|4 февраля, суббота
|17:00
|Кремонезе
|0:2
|Лечче
|20 тур
|28 января, суббота
|20:00
|Кремонезе
|1:2
|Интер
|19 тур
|23 января, понедельник
|20:30
|Болонья
|1:1
|Кремонезе
|18 тур
|14 января, суббота
|17:00
|Кремонезе
|2:3
|Монца
|17 тур
|9 января, понедельник
|20:30
|Верона
|2:0
|Кремонезе
|16 тур
|4 января, среда
|20:30
|Кремонезе
|0:1
|Ювентус
|15 тур
|11 ноября, пятница
|22:45
|Эмполи
|2:0
|Кремонезе
|14 тур
|8 ноября, вторник
|22:45
|Кремонезе
|0:0
|Милан
|13 тур
|5 ноября, суббота
|17:00
|Салернитана
|2:2
|Кремонезе
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|17:00
|Кремонезе
|0:0
|Удинезе
|11 тур
|24 октября, понедельник
|19:30
|Кремонезе
|0:1
|Сампдория
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Специя
|2:2
|Кремонезе
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|19:00
|Кремонезе
|1:4
|Наполи
|8 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Лечче
|1:1
|Кремонезе
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|Кремонезе
|0:4
|Лацио
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|13:30
|Аталанта
|1:1
|Кремонезе
|5 тур
|4 сентября, воскресенье
|13:30
|Кремонезе
|0:0
|Сассуоло
|4 тур
|30 августа, вторник
|21:45
|Интер
|3:1
|Кремонезе
|3 тур
|27 августа, суббота
|19:30
|Кремонезе
|1:2
|Торино
|2 тур
|22 августа, понедельник
|19:30
|Рома
|1:0
|Кремонезе
|1 тур
|14 августа, воскресенье
|19:30
|Фиорентина
|3:2
|Кремонезе