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    Кремонезе - результаты

    Город Кремона
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.uscremonese.it
    Стадион Джованни Зини
    Тренер Давиде Баллардини
    Турниры:
    Италия. Серия А (2022/2023)
    24 тур
    		28 февраля, вторник 20:30 Кремонезе 2:1 Рома
    23 тур
    		20 февраля, понедельник 22:45 Торино 2:2 Кремонезе
    22 тур
    		12 февраля, воскресенье 22:45 Наполи 3:0 Кремонезе
    21 тур
    		4 февраля, суббота 17:00 Кремонезе 0:2 Лечче
    20 тур
    		28 января, суббота 20:00 Кремонезе 1:2 Интер
    19 тур
    		23 января, понедельник 20:30 Болонья 1:1 Кремонезе
    18 тур
    		14 января, суббота 17:00 Кремонезе 2:3 Монца
    17 тур
    		9 января, понедельник 20:30 Верона 2:0 Кремонезе
    16 тур
    		4 января, среда 20:30 Кремонезе 0:1 Ювентус
    15 тур
    		11 ноября, пятница 22:45 Эмполи 2:0 Кремонезе
    14 тур
    		8 ноября, вторник 22:45 Кремонезе 0:0 Милан
    13 тур
    		5 ноября, суббота 17:00 Салернитана 2:2 Кремонезе
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 17:00 Кремонезе 0:0 Удинезе
    11 тур
    		24 октября, понедельник 19:30 Кремонезе 0:1 Сампдория
    10 тур
    		16 октября, воскресенье 16:00 Специя 2:2 Кремонезе
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 19:00 Кремонезе 1:4 Наполи
    8 тур
    		2 октября, воскресенье 16:00 Лечче 1:1 Кремонезе
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 Кремонезе 0:4 Лацио
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 13:30 Аталанта 1:1 Кремонезе
    5 тур
    		4 сентября, воскресенье 13:30 Кремонезе 0:0 Сассуоло
    4 тур
    		30 августа, вторник 21:45 Интер 3:1 Кремонезе
    3 тур
    		27 августа, суббота 19:30 Кремонезе 1:2 Торино
    2 тур
    		22 августа, понедельник 19:30 Рома 1:0 Кремонезе
    1 тур
    		14 августа, воскресенье 19:30 Фиорентина 3:2 Кремонезе
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