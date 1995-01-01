- 28 февраля
- 23:56 «Кремонезе» в матче с «Ромой» прервал самую длинную серию без побед в истории Серии А 1
- 22:25 Серия А. «Рома» сенсационно проиграла последней команде лиги «Кремонезе» (1:2)
- 21 февраля
- 08:59 Миранчук установил личный рекорд в чемпионате Италии
- 07:34 Миранчук – лидер «Торино» по системе «гол+пас» 1
- 00:40 Серия А. Голевая передача Миранчука не помогла «Торино» победить «Кремонезе» (2:2) 11
- 20 февраля
- 22:24 Миранчук – в старте «Торино» на матч с «Кремонезе»
- 13 февраля
- 09:18 Хвича в день своего 22-летия забил на 22-й минуте матча 22-го тура Серии А 2
- 00:39 Серия А. «Наполи» разгромил «Кремонезе» (3:0), Хвича забил в свой день рождения
- 9 февраля
- 09:33 Только 1 команда в топ-5 лигах Европы еще не побеждала в этом сезоне
- 3 февраля
- 14:14 Определились полуфинальные пары Кубка Италии
- 2 февраля
- 10:33 «Кремонезе» повторил достижение 18-летней давности в Кубке Италии
- 01:02 Кубок Италии. «Рома» вылетела от «Кремонезе» (1:2). Это 2-я победа кремонцев в сезоне 3
- 28 января
- 21:57 Серия А. «Интер» в гостях переиграл «Кремонезе» (2:1). У Лаутаро дубль
- 26 января
- 15:26 Три клуба Серии А интересуются нападающим «Спартака» 2
- 24 января
- 14:14 На Шомуродова претендуют шесть клубов. «Рома» назвала цену 2
- 18 января
- 01:51 Кубок Италии. «Наполи» без Хвичи проиграл по пенальти последней команде Серии А «Кремонезе»
- 9 января
- 22:38 Серия А. «Верона» под руководством экс-спартаковца Боккетти победила впервые с сентября